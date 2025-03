EXCLU PREVIEW Hitman World of Assassination VR : l’infiltration ultime en réalité virtuelle (enfin ?)

Le casque sur la tête





Nous avons eu l’occasion de découvrir Hitman World of Assassination VR en exclusivité dans les locaux d’IO Interactive à Copenhague, lors d’une session d’environ deux heures, qui nous a permis de saisir toute la force immersive de ce portage en réalité virtuelle. Nous avions bien en tête les précédents portages en VR de la licence (Hitman 3 sur le PSVR premier du nom et, plus récemment, sur Meta Quest 3) et, vuè les poromesse faites par le studio, c'est avec l'espoir de ne pas encore être déçu que nous avons abordé cette session de test.

L’accès aux 22 missions issues de la trilogie World of Assassination garantit un contenu particulièrement riche et varié.

Dès notre arrivée, nous avons été frappés par la beauté et la finesse visuelle offertes par cette version PlayStation VR2, qui met en valeur la variété et la grandeur des environnements emblématiques de la série. Les jeux de lumières, la profondeur de champ et la fluidité constante renforcent la sensation d’être plongés dans des décors à l’architecture parfois grandiose, sans subir la moindre saccade notable. Impressionnant. Sur le plan du gameplay, nous avons pû apprécier que, cette fois, les promesses n'était pas vaines. Les gestes que nous connaissions déjà en mode « classique » gagnent en intensité lorsqu’il s’agit de les reproduire physiquement.

Recharger nos armes manuellement, déplacer un corps, jeter un objet, ouvrir une porte en la tirant vers nous ou encore sonner à une autre pour attirer un garde deviennent des actions naturelles, presque tangibles. Nous avons même la possibilité de grimper ou descendre discrètement une échelle afin de mieux surprendre nos cibles, sans oublier la possibilité de changer de costume, en saisissant littéralement les vêtements d’un PNJ que nous venons d’assommer.

Alors ce portage ?





Le portage VR ne s’arrête pas là : il offre l’option de passer brièvement en vue à la troisième personne, tout en restant en réalité virtuelle, ce qui s’avère particulièrement judicieux pour prendre conscience de notre position dans l’espace avant de retourner en vue subjective. Soyons clairs, cette fois, nous y sommes, plus de mécaniques manettes de console, nous avons VRaiment joué à Hitman en VR. Certes, il reste encore quelques petites mécaniques necessitant l'appui sur un bouton, comme pour entrer dens une malle, mais cela reste anecdotique et franchement pas gênant.

Hitman World of Assassination VR pourrait bien être appelé à devenir l’une des références majeures sur PSVR2



Le maniement des armes constitue l’un des progrès les plus marquants de cet épisode en VR. Nous pouvons caler le fusil contre la crosse, puis ajuster un tir avec un pistolet en le tenant à deux mains, ce qui procure une précision accrue et un sentiment de réalisme rarement atteint. A noter, le menu est maintenant facilement accessible (sur sa main) et il est dnas les styandars Vr du moment, soit bon et efficace. Nous avons également apprécié la cohérence du déplacement libre, dépourvu de téléportation, qui reste en parfaite adéquation avec la dimension furtive de Hitman. Les options de confort, comme la rotation par cran ou le vignettage, nous ont néanmoins permis d’éviter toute gêne liée au motion sickness, même en traversant de vastes environnements.

Techniquement, le jeu présente déjà un niveau d’optimisation avancé, sans ralentissement perceptible durant notre session. Un léger écran noir apparaît parfois lorsque nous nous approchons trop près d’éléments décoratifs non interactifs, mais cela n’affecte pas la progression et s’inscrit dans une volonté de maintenir la performance globale. Nous avons par ailleurs noté la présence d’un patch Day One imminent, censé lisser les derniers petits défauts et parfaire l’expérience. L’accès aux 22 missions issues de la trilogie World of Assassination garantit un contenu particulièrement riche et varié, dont nous n’avons exploré qu’une infime partie dans le temps qui nous était alloué.

Nos premières impressions : Vivement ! L’ensemble de ces mécaniques démontre à quel point la réalité virtuelle, quand elle est bien exploitée, peut magnifier un jeu d’infiltration tel que Hitman, en rendant chaque approche plus physique, chaque interaction plus concrète. Les habitués de la série y trouveront un moyen inédit de redécouvrir des missions qu’ils connaissent déjà, tandis que les joueuses et joueurs moins familiers de la licence auront l’occasion de s’immerger, de la meilleure façon qu'il soit, dans un univers qui mise avant tout sur l’observation, la préparation et la précision. Nous sortons de cette présentation avec la conviction que Hitman World of Assassination VR pourrait bien être appelé à devenir l’une des références majeures sur PSVR2, alliant beauté graphique, immersion poussée et richesse de gameplay. Nous avons hâte de voir si la version finale, soutenue par son patch Day One, confortera cette excellente première impression.

