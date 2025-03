Méga Soldes Quest Store : Les Meilleurs Titres VR en Promo !

La Spring Sale de Meta est arrivée et propose des réductions importantes sur une large sélection de jeux et d'expériences en réalité virtuelle sur Quest. L'événement promotionnel se déroule jusqu'au 23 mars et permet d'acquérir certains des jeux VR à prix réduit.

Des réductions exceptionnelles sur des titres phares

Il y a une multitude de jeux en promotion, mais voici une sélection des meilleurs titres actuellement en réduction sur le Meta Quest Store :

Liste des jeux sympas en promotion Jeu Genre Prix de base Prix promo Remise Action Hero FPS 19,99 € 12,99 € -35% Arizona Sunshine Remake FPS 29,99 € 19,99 € -33% Arizona Sunshine 2 FPS 39,99 € 23,99 € -40% Assassin’s Creed Nexus Action-aventure 39,99 € 19,99 € -50% Contractors Shooter en équipe 19,99 € 13,99 € -30% Cubism Puzzle 9,99 € 4,99 € -50% Demeo RPG 39,99 € 19,99 € -50% Fujii Exploration 9,99 € 4,99 € -50% Ghosts of Tabor Survie 24,99 € 19,99 € -20% Green Hell VR Survie Coop 29,99 € 12,99 € -57% Into the Radius Survie 29,99 € 19,99 € -33% Metro Awakening FPS 39,99 € 27,99 € -30% Pistol Whip Rythme 29,99 € 16,99 € -43% Power Wash Simulator VR Simulation 24,99 € 15,99 € -36% Racket Club Sport 24,99 € 12,99 € -20% Ragnarock Rythme 19,99 € 14,99 € -35% Red Matter Aventure 24,99 € 13,99 € -44% Skydance’s BEHEMOTH Action, Survie 39,99 € 19,99 € -50% The Climb 2 Sport 29,99 € 14,99 € -50% Jusqu'à quand profiter des offres ?

Les soldes de printemps du Quest Store sont disponibles sur le Horizon Store et dureront jusqu’au 23 mars.