DISNEY+ : Star Wars: The Bad Batch, une première bande-annonce et une période de diffusion pour la saison 2

Les fans de Star Wars du monde entier ont depuis jeudi soir les yeux rivés sur la Star Wars Celebration 2022 d'Anaheim, qui a enchaîné les annonces, en plus de régaler les chanceux sur place avec des aperçus exclusifs. Outre l'officialisation de Star Wars Jedi: Survivor, la prochaine aventure mettant en scène Cal Kestis, c'est une pléthore de programmes à destination de Disney+ qui a fait parler sur la Toile. Nous avons ainsi pu découvrir la première bande-annonce d'Andor, The Mandalorian saison 3 a eu droit à un mois de sortie, tandis que les séries Skeleton Crew, Young Jedi Adventures et Tales of the Jedi ont été dévoilées, en plus d'un animé spécial LEGO Star Wars: Summer Vacation. Et ce n'est pas terminé.

En cette 4e journée, c'est donc une autre série diffusée sur Disney+ qui a eu droit à son trailer lors de son panel, à savoir The Bad Batch, qui reviendra cet automne pour une saison 2. Cela fait environ un an que la saison 1 a été lancée sur le SVoD, mettant en scène la Force Clone 99 surnommée Bad Batch à l'époque de la Guerre des Clones. Cet aperçu nous promet bien des choses, avec le retour de l'Empereur Palpatine, des Commandants Rex et Cody ou encore celui du jeune Jedi Wookiee Gungi. D'ailleurs, un autre membre de la race de Chewbacca est rapidement visible.

Les prochains mois seront donc bien chargés en nouveautés pour les abonnés à Disney+, qui peuvent actuellement découvrir la mini-série évènement Obi-Wan Kenobi.