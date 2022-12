DISNEY+ : Star Wars: The Bad Batch, les mercenaires de retour dans un nouveau trailer de la saison 2

Entre la première saison de Andor et la troisième de The Mandalorian, Disney+ a un autre projet cinématographique Star Wars à nous proposer. Il s'agit de la saison 2 de The Bad Batch, spin-off de The Clone Wars centré sur la Clone Force 99 qui a déjà eu droit à 16 épisodes en 2021.

Une première bande-annonce avait été lâchée en mai dernier, et alors que la date de diffusion du premier épisode est calée au 4 janvier 2023, un second trailer encore plus riche vient d'être dévoilé. La saison s'ouvrira donc plusieurs mois après les évènements de Kamino, alors que le Bad Batch, Omega et Gingi poursuivent leur voyage interstellaire dans un univers dominé par l'Empire, suite à la chute de la République. Ils vont retrouver des amis et ennemis nouveaux et familiers lors de leurs missions de mercenaires sur des planètes plus ou moins exotiques. Palpatine, Cid, Rex et Rampart seront de retour, tandis qu'un personnage dénommé Phee Genoa doublé par Wanda Sykes (Black-Ish) est confirmé au casting.



Pour visionner la première et/ou la deuxième saison de Star Wars: The Bad Batch, vous pouvez vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.