Summer Game Fest 2021 : un évènement Kickoff Live! avec des avant-premières daté en marge de l'E3 2021

Durant cette année 2020 sans E3, beaucoup y sont allés de leur évènement pour compenser cette absence. Ce fut notamment le cas de Geoff Keighley, organisateur de la gamescom Opening Night Live et des Game Awards, qui a proposé un Summer Game Fest au format très fouillis. Au milieu des conférences et annonces d'éditeurs non exclusives insérées au forceps dans le programme de plusieurs mois, nous avons tout de même eu droit à quelques initiatives sympathiques et révélations en avant-première.



Un Summer Game Fest 2021 plus concis sur le seul mois de juin avait été confirmé, malgré la tenue d'un E3 2021, et il commence désormais à se dévoiler. Il débutera le jeudi 10 juin 2021 à 20h00 heure française avec un évènement en direct baptisé Kickoff Live!. D'une durée d'environ 2 heures, il comprendra une douzaine d'avant-premières mondiales et d'autres révélations, un concert de Weezer décrit comme sûr pour la monétisation des streams (coucou Metallica) et un segment Days of the Devs dédié aux indés, avec notamment des nouveautés de iam8bit et Double Fine Productions.

Une trentaine de sociétés sont en tout cas partenaires du Summer Game Fest dans son ensemble et « la plupart » seront présents dès le Kickoff Live!. Pour les semaines qui suivent, ne vous attendez pas à grand-chose non plus, Geoff Keighley laisse entendre qu'il se contentera de partager les évènements des différents studios et éditeurs le moment venu.

Partenaires du Summer Game Fest 2K Games

Activision

Amazon Games

Annapurna Interactive

Bandai Namco Entertainment

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

DotEmu

Electronic Arts

Epic Games

Finji

Frontier Developments

Gearbox Software

Hi-Rez Studios

Innersloth

Koch Media

Mediatonic

Microsoft

miHoYo

Psyonix

Raw Fury

Riot Games

Saber Interactive

Sega

Sony Interactive Entertainment

Square Enix

Steam

Tencent Games

Tribeca Festival 2021

Ubisoft

Warner Bros. Games

Wizards of the Coast

Le programme d'un mois de juin riche en révélations commence donc doucement, mais sûrement, à se préciser.