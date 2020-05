Summer Game Fest : un festival numérique de quatre mois avec des annonces et des démos pour remplacer l'E3 !

L'E3 2020 n'aura pas lieu, mais en cette année de sortie des PS5 et Xbox Series X, les annonces vont tout de même pleuvoir. Plusieurs initiatives sont déjà prévues pour nous rapporter des révélations en juin, notamment le Summer of Gaming d'IGN, le Futur Games Festival de GamesRadar et le PC Gaming Show 2020 de PC Gamer.

Geoff Keighley présentait l'E3 Coliseum pour le compte du salon de Los Angeles, et est aussi derrière les Game Awards ou le Festival des jeux Steam. Il a un nouveau projet un peu fou pour nous faire découvrir de nouvelles choses en 2020 : le Summer Game Fest. Il ne s'agira pas d'un évènement ponctuel, mais d'un « festival » de quatre mois, servant de bannière à des révélations entre mai et août 2020. Le programme est chargé, avec des évènements en ligne en collaboration avec des éditeurs et in-game, des annonces sur la Toile, du contenu jouable à la maison et plus encore.

Il avait promis que l'Édition d'Été du Festival des jeux s'étendrait au-delà de Steam, il se pourrait donc que des démos soient aussi proposées sur d'autres consoles. Quant aux évènements en ligne, il pourrait carrément s'agir de versions revisitées des conférences de l'E3 2020 : les éditeurs proposeraient alors des annonces condensées, mais sans forcément la contrainte de calendrier d'un salon physique.

2K Games, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt, Digital Extremes, EA, PlayStation, Private Division, Riot Games, Square Enix, Steam, Warner Bros. Interactive et Xbox sont tous confirmés comme partenaires de l'évènement, pour vous donner une idée de l'ampleur du programme. Libre à vous d'imaginer les révélations qu'ils pourraient faire dans ce cadre. La rumeur voulait que Warner Bros. Interactive avait de quoi faire une conférence entière, celle-ci pourrait par exemple ressusciter pour l'occasion.

Il ne s'agit que d'une première vague : Geoff Keighley a le bras long, alors nous pouvons nous attendre à du lourd, du très lourd. Le teaser du festival montre d'ailleurs Marvel's Avengers, Halo Infinity, The Last Campfire, Tell Me Why, Cyberpunk 2077, Gods and Monsters, The Last of Us Part II, Senua's Saga: Hellblade II, Psychonauts 2, Outriders ou encore World of Warcraft, peut-être juste pour la hype, mais peut-être aussi car ils tous prévu de passer une tête au Summer Game Fest. Vous l'aurez compris, nous risquons fort d'entendre parler de l'évènement durant les prochaines semaines.