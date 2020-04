Future Games Show : GamesRadar annonce à son tour un évènement en ligne pour remplacer l'E3 2020

Cette année, les conventions prennent un sacré coup à cause du COVID-19, dans tous les sens du terme. Oui, les salons sont tour à tour annulés, l'E3 2020 en tête de liste, et nos habitudes du mois de juin vont ainsi être chamboulées avec la tenue de diffusions en ligne. Après l'annonce du Summer of Gaming par IGN sans date précise, c'est au tour d'une autre rédaction anglophone d'y aller de son évènement, le Future Games Show de GamesRadar.

Concrètement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un showcase d'une heure diffusé sur la Toile, qui aura lieu la semaine au cours de laquelle aurait dû avoir lieu l'E3, entre le 9 et 11 juin. Nous pourrons y découvrir des bandes-annonces exclusives de jeux devant paraître en 2020 et au-delà, dont des nouveautés, en plus d'en apprendre davantage sur des productions AAA et indépendantes à destination de la génération actuelle, des mobiles et plateformes de streaming. Des interviews sont aussi au programme, ce qui promet un live bien rempli et sans temps mort, espérons-le. Davantage de détails seront donnés dans les semaines à venir, et nous pourrons regarder ce Future Games Show sur YouTube, Twith, Twitter et bien d'autres plateformes, en plus de bénéficier d'une promotion de la part des différentes rédactions sous la coupe du réseau Future (PC Gamer, TechRadar, T3 et Tom's Guide).

Daniel Dawkins, directeur de contenu chez Future, a déclaré la chose suivante :

Future est le berceau du jeu depuis 1985 avec le lancement du magazine Amstrad Action et de ses cassettes innovantes attachées à la couverture. Nous sommes ravis de réunir notre brillante équipe éditoriale de marques telles que GamesRadar, PC Gamer, Edge Magazine, Retro Gamer, Official PlayStation Magazine et Kotaku UK pour travailler sur le Future Games Show. En mettant l'accent sur les jeux sur console, mobiles et en streaming, nous pensons que le Future Games Show est le complément parfait du très réussi PC Gaming Show à l'E3 et des Golden Joystick Awards, les plus grands prix de jeux votés par le public au monde, qui ont lieu en novembre.

Vous l'aurez compris, bien que l'E3 2020 n'ait pas lieu, les différents acteurs de l'industrie vont tout de même avoir bien des occasions de nous présenter les nouveautés à venir, en espérant que la next-gen soit au cœur des débats.

