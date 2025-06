Acts of Blood : un beat’em up sanglant a fait le show au Summer Game Fest

Acts of Blood, le prochain beat’em up survitaminé signé Eksil Team, vient d’annoncer son arrivée sur PC (via Steam). Révélé avec un trailer musclé et quelques captures d’écran bien saignantes, le jeu promet une expérience old school modernisée, où chaque coup porté transpire la rage et le style.

Dans un monde brutal où la violence semble être la seule monnaie d’échange, Acts of Blood nous propulsera au cœur d’un déchaînement de combats à mains nues, dans la plus pure tradition du genre. Attendez-vous à des enchaînements spectaculaires, des finish moves bien crades, et une galerie d’ennemis visiblement décidés à finir en tas. Le trailer laisse entrevoir une mise en scène nerveuse, des décors urbains glauques, et une ambiance générale qui sent bon les années 90... en beaucoup plus sanglant.

Voici au passage quelques informations à prendre en compte :

SCÉNARIO

Dans la ville animée de Bandung, la vie de Hendra bascule lorsque sa famille est massacrée par le rival commercial de son père. Livré à lui-même et en quête de justice, cet étudiant en droit découvre vite que le système légal corrompu protège les assassins. En remontant la piste, il met au jour un puissant groupe responsable de l'attaque. Déterminé à se venger, Hendra décide de faire justice lui-même... et de leur faire payer. GAMEPLAY

Les joueurs incarnent Hendra, le protagoniste. Ils participent à des combats rapprochés nerveux et violents, affrontant des vagues d'ennemis dans différents niveaux. L’objectif : éliminer tous les adversaires, y compris de redoutables boss, en utilisant des mouvements brutaux, des armes de mêlée variées et des armes à feu. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES Combat brutal et dynamique

Des affrontements intenses et viscéraux portés par des enchaînements fluides d’attaques dévastatrices, de parades et de contres. Les ennemis réagissent de manière réaliste, et les finish moves sanglants renforcent l’intensité. Chaque combat s’adapte à un rythme effréné, baignant dans l’hémoglobine.

Des affrontements intenses et viscéraux portés par des enchaînements fluides d’attaques dévastatrices, de parades et de contres. Les ennemis réagissent de manière réaliste, et les finish moves sanglants renforcent l’intensité. Chaque combat s’adapte à un rythme effréné, baignant dans l’hémoglobine. Armes de mêlée et à feu variées

Un arsenal aussi varié que meurtrier : battes, couteaux, pistolets ou fusils. À chacun de tester les combinaisons pour infliger des dégâts maximum et trouver les armes les plus efficaces contre chaque type d’ennemi.

Un arsenal aussi varié que meurtrier : battes, couteaux, pistolets ou fusils. À chacun de tester les combinaisons pour infliger des dégâts maximum et trouver les armes les plus efficaces contre chaque type d’ennemi. Éléments de décor destructibles

Les éléments du décor ne sont pas là que pour la déco : meubles brisables, objets utilisables comme armes... tout peut servir à retourner une situation. Une dimension stratégique et chaotique qui pimente chaque affrontement.

Les éléments du décor ne sont pas là que pour la déco : meubles brisables, objets utilisables comme armes... tout peut servir à retourner une situation. Une dimension stratégique et chaotique qui pimente chaque affrontement. Parkour traditionnel

Le parkour permet à Hendra d’évoluer avec fluidité dans les environnements. Courir, sauter, grimper... chaque mouvement est pensé pour intégrer l’agilité au cœur du gameplay, avec des options tactiques pour se repositionner ou surprendre l’adversaire.

Le parkour permet à Hendra d’évoluer avec fluidité dans les environnements. Courir, sauter, grimper... chaque mouvement est pensé pour intégrer l’agilité au cœur du gameplay, avec des options tactiques pour se repositionner ou surprendre l’adversaire. Personnalisation des tenues

Direction l'appart de Hendra pour changer de look. Plusieurs tenues sont disponibles dans sa garde-robe, à débloquer et à mixer selon vos envies ou les besoins des missions. Une petite touche de style qui renforce l’immersion à chaque niveau.

Aucune plateforme console n’a encore été annoncée, mais la sortie sur PC est bel et bien calée pour l’été 2026. En attendant, vous pouvez profiter de plusieurs images alléchantes disponibles en page deux de cet article !