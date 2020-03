Streets of Rage 4 : un compositeur français et d'autres grands noms rejoignent la folle bande-son du beat'em up

Édité par les Français de DotEmu et développé par les Français de Guard Crush Games et Lizardcube, Streets of Rage 4 nous avait présenté une équipe de choc 100 % japonaise pour sa bande-son. Finalement, surprise, ils n'ont pas été les seuls à être appelés pour bercer nos oreilles.

Les compositeurs des originaux Yūzō Koshiro et Motohiro Kawashima mèneront la danse avec des invités comme Yoko Shimomura et Keiji Yamagishi : Hideki Naganuma n'est malheureusement plus associé au projet, mais Harumi Fujita (Final Fight, Mega Man 3) a récupéré son créneau. Nous l'apprenons cette semaine, leurs travaux seront aussi associés aux créations de Scattle et Das Mörtal, déjà présents dans les tracklists mémorables des Hotline Miami, ainsi qu'à la G-Funk de XL Middleton et la musique électronique de Groundislava.

Pour aider le duo de tête, un compositeur français va également les accompagner dans la direction de cette équipe : Olivier Derivière. Vous ne connaissez pas forcément son nom, mais avez forcément déjà entendu ses mélodies, de la bande-son d'Assassin's Creed IV: Black Flag - Le prix de la Liberté à celle d'A Plague Tale: Innocence. Le beat'em up mêlera à la fois le respect de l'œuvre originale japonaise à la maîtrise et l'inventivité de l'artiste européen, pour un rendu déjà à apprécier dans un making of ou via quatre titres inédits sur Soundcloud.



L'ambiance est déjà au top : ne reste désormais plus qu'à attendre la sortie de Streets of Rage 4 sur PC, PS4, Xbox One et Switch d'ici la fin du printemps pour bagarrer sur ces mélodies entraînantes.

