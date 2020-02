Streets of Rage 4 : une période de sortie plus précise, du multijoueur et une vidéo de gameplay avec Floyd Iraia

C'est en 2018 que Dotemu et Lizardcube dévoilaient Street of Rage 4, nouvel épisode de la célèbre saga de beat'em all. Le titre proposera des personnages jouables bien connus des fans comme Adam Hunter, mais également de nouvelles têtes, à l'instar de Floyd Iraia, dévoilé aujourd'hui en vidéo :

Floyd Iraia se bat avec des bras cybernétiques, mais il est plus lent que ses coéquipiers. Il compense ce petit défaut par une grosse allonge et sa capacité à enchaîner les combos pour faire de lourds dégâts aux ennemis les plus coriaces. La bande-annonce ci-dessus nous rappelle également que Street of Rage 4 sera jouable à deux en ligne, mais grosse nouveauté pour la saga, il sera possible de parcourir l'aventure en multijoueur jusqu'à quatre joueurs en local.

Street of Rage 4 n'a pas encore de date de sortie précise, mais l'attente ne devrait plus être très longue, le titre est désormais attendu dans le courant du printemps 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.