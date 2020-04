Streets of Rage 4 : date de sortie imminente et Mode Duel, le retour vers le passé sera total

L'ombre de Streets of Rage 4 planait sur nos plateformes de téléchargement, alors que le titre était officiellement prévu pour le printemps 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Un potentiel lancement au 16 avril avait même était affiché sur l'eShop, avant d'être démenti par DotEmu, Guard Crush Games et Lizardcube.

L'équipe 100 % française a une bonne nouvelle à nous donner aujourd'hui : la tant attendue date de sortie. Trêve de suspense, Streets of Rage 4 sera téléchargeable à compter du 30 avril 2020 sur toutes les plateformes concernées, et affichera comme prévu un prix de 24,99 €. Et il sera bel et bien disponible dès son lancement sans frais supplémentaires aux abonnés du Xbox Game Pass, aussi bien sur Xbox One que sur PC.

Une bande-annonce vient célébrer cette annonce, et nous fait découvrir une dernière surprise pour ce Streets of Rage 4. Un Mode Duel sera présent, comme dans Streets of Rage 2 et 3 ! Il nous permettra de combattre entre nous sur huit arènes différentes, avec jusqu'à deux joueurs en local et quatre ligne, seul ou par équipe, et même les personnages rétro seront jouables dans cette expérience. Comme ça, le retour dans le passé sera total.