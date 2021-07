Streets of Rage 4 : un trailer agité pour la sortie de l'extension Mr. X Nightmare et d'une mise à jour gratuite importante

DotEmu, Lizardcube et Guard Crush Games auront mis du temps à accoucher de la première extension de Streets of Rage 4. Le beat'em up salué par la presse et les joueurs est sorti l'année dernière, et son DLC Mr. X Nightmare vient tout juste d'être déployé : cela valait bien un petit trailer de lancement pour l'occasion.

Et pour 7,99 €, le contenu additionnel a des atouts : il comprend un mode Survie à la rejouabilité importante et où il est possible de personnaliser ses combos, des attaques, armes et musiques inédites, et les personnages jouables d'Estel Aguirre, Max Thunder et Shiva. Pour ceux qui n'auraient pas envie de passer à la caisse, une mise à jour gratuite a aussi été diffusée vendredi pour ajouter « un mode entraînement complet, des choix de couleurs pour les personnages, un niveau de difficulté diabolique inédit et une tripotée d'améliorations, d'ajustements et d'équilibrages réalisés suite aux retours pertinents de la communauté fiévreuse ».

Après ça, nul ne sait si Streets of Rage 4 aura droit à d'autres nouveautés ou non. Il est pour le moment disponible à partir de 22,23 € sur Amazon.fr.

