Streets of Rage 4 : le beat'em all annoncé sur iOS et Android

DotEmu est un spécialiste pour nous replonger dans le passé et il s'était associé à Lizardcube et Guard Crush Games pour développer Streets of Rage 4, un jeu d'action rétro qui a été lancé en avril 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Mais les joueurs sur mobiles vont prochainement pouvoir l'essayer.

Les studios viennent en effet d'annoncer la venue de Streets of Rage 4 sur iOS et Android, avec une date de sortie déjà fixée au 24 mai 2022. Le portage sera assuré par Playdigious, déjà à l'origine de la version mobile de Dead Cells, il bénéficiera évidemment d'une interface adaptée aux écrans tactiles, de Succès, de sauvegardes dans le cloud avec une progression partagée sur tous les appareils iOS et même d'une compatibilité avec les manettes MFi. Enfin, le studio rappelle que le titre ne proposera aucune microtransaction.

Playdigious partage également une bande-annonce de cette version pour mobiles de Streets of Rage 4, à admirer ci-dessus. Vous pouvez sinon retrouver le jeu à 24,99 € sur GOG.com.

