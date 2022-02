Final Vendetta : un beat'em up à la Streets of Rage annoncé en vidéo

Bitmap Bureau aime bien les jeux rétro, il a déjà développé Ninja Shodown, 88 Heroes ou encore Xeno Crisis, produit grâce à une campagne de financement participatif. Cette fois, le studio s'est associé à l'éditeur Numskull Games pour développer Final Vendetta, un jeu de baston façon beat'em up.

Final Vendetta nous replonge dans le passé, à l'époque des Streets of Rage et Double Dragon, le titre sera en pixel art et nous demandera d'aller sauver la sœur de Claire Sparks. Sauf que Claire n'est pas du genre à se laisser faire et va affronter à l'aide de ses poings et de ses amis Miller T. Williams et Duke Sancho le gang des Syndic8. Le titre nous emmènera donc dans les rues de Londres pour des combats sauvages au travers d'environnements variés et il sera même possible d'y jouer en multijoueur avec un ami. Histoire de nous plonger un peu plus dans l'ambiance anglaise, la musique comprendra des titres de Utah Saints, Featurecast ou encore Krafty Kuts.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir Final Vendetta, le jeu est attendu en mai 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Il aura même droit à des éditions physiques sur les consoles de Sony et Nintendo, grâce à Just for Games. Outre l'édition standard, nous retrouverons une Collector's Edition avec le jeu, la bande originale sur CD, un autocollant et un jeu de 32 cartes à collectionner, tandis que la Super Limited Edition rajoutera un artbook au format A4, une affiche A3 et une clé USB en forme de baril, c'est à découvrir en images sur la seconde page. Vous pouvez sinon retrouver Streets of Rage 4 à 24,99 € sur GOG.com.