Scott Pilgrim EX : le retour pixelisé du beat'em up culte, bande-annonce et images en vue !

Scott Pilgrim n’a pas dit son dernier mot. Alors que le film est désormais un classique et que les fans ont dévoré les tomes du comics depuis longtemps, c’est le « récent » anime Netflix qui a relancé la hype... et visiblement, ce n’était qu’un début. Et pour cause, c’est lors du Summer Game Fest 2025 qu’une surprise de taille est tombée : la venue d’une toute nouvelle production ! Scott Pilgrim EX, tel est son nom, est un tout nouveau beat’em up à l’esthétique rétro, et qui a été dévoilé sur scène.

Toujours en pixel art, toujours aussi déjanté, Scott Pilgrim EX proposera une toute nouvelle aventure scénarisée par Bryan Lee O'Malley lui-même, le créateur de la saga. Et pour les oreilles nostalgiques, le groupe Anamanaguchi revient aux manettes de la bande-son, après avoir marqué de leur patte le précédent jeu culte. Scott et Ramona seront jouables dès le départ, et cinq autres personnages (encore tenus secrets) viendront compléter le casting. Le tout sera jouable jusqu’à quatre en coop, pour cogner de l’ex dans la joie et le pixel.

Voici quelques détails à prendre en compte :

Toronto, 20XX. La ville est tombée sous le contrôle de trois gangs rivaux : les VÉGANES, les ROBOTS et les DÉMONS. Mais qui est vraiment responsable de ce chaos? Le kidnapping des membres du groupe de Scott Pilgrim par des forces ténébreuses marque le début d’une toute nouvelle aventure! Scott Pilgrim EX est un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs auront l’occasion de combattre dans la peau de Scott Pilgrim, de Ramona Flowers et d’autres pour traverser le temps et l’espace déchirés de Toronto. Les mécaniques de combat sont axées sur l’instinct et l’improvisation; un ballet frénétique de poings et de panache qui récompense la stratégie, la spontanéité et une bonne dose de bagarre chaotique. Enchaînez des combos stylés, expérimentez avec des armes loufoques et déchaînez des attaques spéciales hautes en couleur. Les personnages peuvent être améliorés à l’aide d’insignes spéciaux qui augmentent leurs caractéristiques et confèrent des bonus exclusifs. Les joueurs exploreront une ville entière de niveaux interconnectés, où ils rencontreront des personnages nouveaux ou familiers, accompliront des quêtes et découvriront des lieux secrets. Le multijoueur coopératif, en personne ou en ligne, permet à quatre joueurs de prendre part à l’action, pour une expérience aussi dynamique qu’amusante. Incarnez sept combattants adorés des fans, chacun proposant un style de combat distinctif.

Aventurez-vous dans des quêtes épiques et affrontez de nouveaux ennemis et boss dans des niveaux interconnectés, le long d’une nouvelle histoire par le créateur de la série, Bryan Lee O’Malley, qui saura plaire autant aux fans de longue date qu’aux novices.

Maîtrisez des combos créatifs, maniez des armes loufoques, utilisez l’environnement à votre avantage et dominez le chaos!

Dépensez votre monnaie durement gagnée pour personnaliser votre combattant! Équipez des objets spéciaux et améliorez vos caractéristiques pour créer un personnage unique à chaque partie!

Reconnu pour son mélange explosif d’énergie 8 bits et de rock hypermélodique, le groupe retourne à ses origines avec de nouveaux morceaux composés pour cette aventure torontoise.

Faites alliance avec jusqu’à trois amis, en personne ou en ligne, grâce au mode coopératif à connexion instantanée. Battez-vous en solo ou nettoyez les rues en groupe.

En outre, le développement est confié à Tribute Games, déjà derrière le très bon Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (lire notre test) et le futur Marvel Cosmic Invasion. Bref, de quoi espérer une expérience à la hauteur pour ce retour inattendu mais ô combien excitant de l’univers Scott Pilgrim. Le combat contre les ex maléfiques reprendra courant 2026. En attendant, vous pouvez jeter un œil sur quelques images alléchantes, disponibles en page deux de cet article.