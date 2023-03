NETFLIX : Scott Pilgrim The Anime, le casting du film de 2010 revient dans une série animée par les créateurs de Devilman Crybaby

Une fois encore, Netflix vient de signer pour un projet intéressant autour d'une franchise appréciée. Le service de vidéo à la demande vient en effet d'annoncer Scott Pilgrim The Anime, une série animée inédite qui fera revenir tout le casting du film de 2010 d'Edgar Wright, lui-même basé sur des comics parus depuis 2004.



Oui, comme en témoigne le teaser ci-dessus, nous allons bien retrouver Michael Cera en Scott, Mary Elizabeth Winstead en Ramona, Satya Bhabha en Matthew Patel, Kieran Culkin en Wallace Wells, Chris Evans en Lucas Lee, Anna Kendrick en Stacey Pilgrim, Brie Larson en Envy Adams, Alison Pill en Kim Pine, Aubrey Plaza en Julie Powers, Brandon Routh en Todd Ingram, Jason Schwartzman en Gideon Graves, Johnny Simmons en Young Neil, Mark Webber en Stephen Still, Mae Whitman en Roxie et Ellen Wong en Knives Chau.

Le casting de rêve ne s'arrêtera pas aux doubleurs, car les auteurs et dessinateurs du comics Bryan Lee O’Malley et BenDavid Grabinski joueront les producteurs aux côtés du réalisateur du film original Edgar Wright, tandis Science SARU (Devilman Crybaby, Inu-Oh) assurera l'animation. Eunyoung Choi sera producteur exécutif pour le studio et Abel Gongora réalisateur. Le scénario est encore secret, mais il semble que nous nous dirigeons vers une relecture du récit des comics déjà contée dans le film. Les propos des producteurs laissent aussi entendre que la production est bien avancée, et qu'il ne faudrait pas attendre si longtemps avant d'en voir plus.

« Nous reconstituons le groupe ! » ont déclaré O’Malley et Grabinski dans un communiqué commun. « Un casting stellaire, parfaitement assemblé par Edgar Wright. Et, avec Science SARU menant l’animation phénoménale, nous ne pouvions pas demander une meilleure équipe pour cette aventure. Nous avons hâte que les fans et les nouveaux arrivants voient ce que nous et nos partenaires de Science SARU avons concocté. Ça va être une aventure folle. » « L’une des choses dont je suis le plus fier dans ma carrière a été de rassembler et de travailler avec le casting explosif de Scott Pilgrim », a ajouté Wright. « Depuis la sortie du film en 2010, nous avons fait des Q&A, des tables rondes et des lectures caritatives, mais il n’y a jamais eu l’occasion de réunir toute la bande sur un projet réel jusqu’à présent. Le créateur original Bryan Lee O’Malley, ainsi que le scénariste BenDavid Grabinski, ont évoqué une série animée de Scott Pilgrim qui n’élargit pas seulement l’univers, mais aussi... Eh bien, regardez-la. Je suis plus qu’heureux d’annoncer que j’ai aidé à convaincre tous les acteurs originaux de prêter leur voix à leurs personnages dans cette nouvelle aventure épique. Vous allez vous régaler. » « C’est officiel ... nous avons été obsédés par Scott Pilgrim ! », a déclaré Choi. « Cette série a été une aventure folle, pleine d’expériences fraîches et passionnantes pour tout le monde à Science SARU. Travailler avec des artistes et des animateurs aussi incroyables sous la direction visionnaire du réalisateur Abel Gongora a été un rêve absolu devenu réalité. Notre équipe est ravie de donner vie au monde de Scott Pilgrim. Nous pouvons difficilement contenir notre excitation ... Cela va être épique ! »

D'ici la sortie de Scott Pilgrim The Anime, vous pouvez vous refaire Scott Pilgrim vs. The World en Blu-ray



