Netflix : les sorties d'avril 2023 annoncées, quoi de neuf au programme ?

Nous serons d'ici quelques jours en avril, alors rien de plus normal à ce que Netflix communique sur les nouveautés qui seront ajoutées tout au long du mois sur la plateforme, avec au passage plusieurs jeux mobiles accessibles sans frais supplémentaires pour les abonnés. En termes d'animation, vous pourrez combler votre retard en découvrant les premières saisons de JoJo's Bizarre Adventure et les fans de Vinland Saga auront encore droit à quelques épisodes de plus. Le film Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always viendra célébrer les 30 ans de la licence, se trouvant au passage un titre français, tandis que l'épopée The Last Kingdom prendra fin avec le long-métrage Seven Kings Must Die. La série post-apocalyptique Sweet Tooth reviendra elle pour une deuxième saison qui s'annonce très mouvementée.

La liste non exhaustive des sorties françaises en avril 2023 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous.

1er avril Les Misérables (2019) - Par Ladj Ly, avec Damien Bonnard, Alexis Manenti et Djebril Zonga

Mon roi (2015) - Par Maïwenn, avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot et Louis Garrel

Scarface (1983) - Par Brian De Palma, avec Al Pacino

Room (2015) - Avec Brie Larson

Barbie apprentie princesse (2011)

JoJo's Bizarre Adventure - Partie 1 : Phantom Blood, Partie 2 : Battle Tendency, Partie 3 : Stardust Crusaders et Partie 4 : Diamond is Unbreakable 4 avril L'écume de la guerre - Sur la Seconde Guerre mondiale 5 avril Lewis Capaldi: How I'm feeling now - Portrait intime sur une année 6 avril Acharnés - Avec Steven Yeun et Ali Wong, par le studio A24

7 avril Jusqu'ici tout va bien - Par et avec Nawell Madani, Paola Locatelli et Djebril Zonga

Transatlantique - Par Anna Winger (Unorthodox)

Chupa - Par Jonas Cuaron (co-scénariste de Gravity)

8 avril Les liens sacrés du divorce

Hunger - Par Kongdej Jaturanrasamee (Girl from Nowhere) 12 avril Attentat de Boston : Le marathon et la traque 14 avril Seven Kings Must Die - Fin de la saga The Last Kingdom

Queenmaker

17 avril Oggy Oggy - Saison 2 18 avril L'art d'être riche - Avec Ramit Sethi (entrepreneur américain)

Le date le plus long 19 avril Power Rangers : Toujours vers le futur - Avec David Yost, Walter E. Jones et Barbara Goodson

Invisible Man (2020) - Par Leigh Whannell, avec Elisabeth Moss, Olivier Jackson-Cohen et Storm Reid

L'empire des chimpanzés - Par le co-réalisateur oscarisé de La sagesse de la pieuvre 20 avril Charlie's Angels (2019) - Par Elizabeth Banks, avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska et Elizabeth Banks 24 avril Collection François Truffaut

Les Quatre Cents Coups (1959)



Jules and Jim (1962)



Le Dernier Métro (1980) 26 avril Workin' Moms - Saison 7 27 avril Toujours là pour toi - Saison 2, partie 2

Sweet Tooth - Saison 2

Last Night in Soho (2021) - Par Edgar Wright, avec Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy

Tous en scène 2 (2021)

28 avril AKA - Avec Alban Lenoir, Éric Cantonna et Thibault de Montalembert Autre Vinland Saga - Saison 2, tous les lundis Non daté Bienvenidos a Edén - Saison 2 Jeux Highwater (déjà disponible)

Terra Nil (28 mars)

Mighty Quest: Rogue Palace (18 mars)

