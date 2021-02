NETFLIX : Pacific Rim: The Black, date de sortie et teaser pour l'anime avec des monstres et des mechas

Les projets à venir du côté de chez Netflix sont tellement nombreux qu'il est difficile de savoir où donner de la tête. Parmi la longue liste de productions en cours, il y a Pacific Rim: The Black, un anime prenant place dans l'univers créé par Guillermo del Toro où des mechas affrontent des monstres géants appelés Kaiju.



De premières images nous ont dévoilé l'esthétique de cette aventure, qui utilisera des visuels en 3D qui ont plus souvent eu tendance à décevoir qu'à réjouir quand il s'agissait d'anime produits pour Netflix. Polygon Pictures (Star Wars Resistance, la trilogie animée Godzilla) a tout de même de la bouteille, et pourrait créer la surprise avec ce récit nous faisant suivre Taylor et Hayley, une fratrie laissée à l'abandon en Australie après une attaque de monstres, et qui va découvrir une épave de Jaeger pouvant changer son destin.

Le duo est d'ailleurs à l'honneur du tout premier teaser, encore timide, mais pas inquiétant pour un sou, mais qui a au moins pour mérite de confirmer la date de sortie de ce Pacific Rim: The Black : rendez-vous le 4 mars 2021 sur Netflix ! D'ici là, vous pouvez vous faire ou refaire Pacific Rim et Pacific Rim Uprising en les achetant en Blu-ray sur Amazon.fr.