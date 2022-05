Disney+ : une date pour l'arrivée des ex-séries Netflix de Marvel (Daredevil, Jessica Jones, The Punisher...)

Disney+ met actuellement le paquet sur les séries en lien avec le Marvel Cinematic Universe : alors que Moon Knight vient de se terminer, Miss Marvel prépare son arrivée le 8 juin prochain. Il va aussi bientôt nous proposer un retour dans le passé, en ajoutant d'anciennes productions du genre à son catalogue.

Avant WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki et consorts, Disney s'était en effet associé à Netflix pour produire plusieurs séries alors déconnectées du MCU. Entre 2015 et 2019, avant que Disney+ n'existe, nous avions eu le droit à des feuilletons live-action de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher. Peut-être dans l'optique de rapatrier une partie des personnages ou du casting dans la saga cinématographique principale de Marvel Studios (coucou Spider-Man: No Way Home), il a été décidé de retirer ces 6 séries de Netflix le 28 février dernier, pour les amener sur Disney+.



À quelle date ? Nous le savons désormais : toutes les saisons de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher débarqueront sur le service de Disney ce 29 juin 2022. Une bonne occasion de les voir ou les revoir via votre abonnement à 8,99 € par mois ou 89,99 € par an ?

Lire aussi : Disney+ : toutes les nouveautés de mai 2022 dévoilées