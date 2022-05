DISNEY+ : Miss Marvel, un nouveau clip promotionnel pour la série sur Kamala Khan à un mois de son lancement

Les fans du MCU ont de quoi faire en ce moment et c'est loin de se calmer. Alors que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement à l'affiche en salles (lire notre critique) et que Thor: Love and Thunder va de plus en plus faire parler de lui, la prochaine série de Disney+ succédant à Moon Knight accélère sa promotion à un mois de son arrivée sur la plateforme. Nous parlons bien évidemment de Miss Marvel, dont nous avions pu découvrir une bande-annonce en mars dernier.

Après la diffusion le mois dernier du poster ci-dessous et d'un clip intitulé Fantasy qui ne montrait rien de bien nouveau, place désormais à une autre vidéo du genre nommée Not Alone. Ce titre est en rapport direct avec les paroles de la mère de Kamala (Iman Vellani), Muneeba Khan (Zenobia Shroff). Les origines familiales de la jeune fille joueront d'ailleurs un rôle dans l'intrigue, puisqu'un plan fait clairement comprendre qu'elle va se retrouver au Pakistan où nous la voyons utiliser ses pouvoirs pour protéger des civils, sans doute à Karachi, elle qui vit sinon à Jersey City. L'identité des quatre individus apparaissant dans un brouillard reste encore inconnue, mais entre ça, les soldats lourdement armés et Red Dagger (Aramis Knight) qui protège Kamala, les pièces de l'intrigue commencent à se mettre en place.

Nous avons rendez-vous avec Miss Marvel à compter du 8 juin sur Disney+, dont l'abonnement coûte pour rappel 8,99 € par mois et 89,90 € à l'année. L'an prochain, le film The Marvels lui succédera, avec la Captain Marvel de Brie Larson et la Monica Rambeau de Teyonah Parris.