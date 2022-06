NETFLIX : The Sandman, une bande-annonce onirique et une date de sortie pour la série tirée des comics de Neil Gaiman

La première journée de la Netflix Geeked Week 2022 a eu lieu ces dernières heures, nous fournissant son lot d'aperçus inédits des séries qui débarqueront sur le service à l'avenir. La bande-annonce de l'évènement avait mis en avant The Sandman, l'adaptation de l'œuvre de Neil Gaiman fortement attendue par toute une communauté. Eh bien, nous avons été gâtés avec la diffusion lors d'un panel dédié d'une impressionnante bande-annonce dévoilant la date de diffusion !

Bonne nouvelle, l'attente ne sera plus très longue, car The Sandman sera diffusé dès le 5 août 2022 ! Côté scénario, l'absence du Maître des rêves Dream (Rêve) joué par Tom Sturridge pendant des siècles a conduit à une série d'évènements changeant le monde des éveillés et Dreaming. À son retour, il va donc devoir voyager entre ces deux plans d'existence et à travers le temps pour corriger ces erreurs, rencontrant au passage de vieux amis et ennemis, mais aussi des visages inédits, qu'ils soient humains ou non. Parmi le casting mis en scène par le showrunner Allan Heinberg, nous retrouvons entre autres Gwendoline Christie en Lucifer, Mason Alexander Park en Désir (Desire), Kirby Howell-Baptiste jouera la Mort (Death), Jenna Coleman campera Johanna Constantine, Vivienne Acheampong sera Lucienne et Boyd Holbrook le Corinthien. Merv Pumpkinhead sera lui doublé par nul autre que Mark Hamill !

Plusieurs affiches et visuels ont aussi été partagés, à voir ci-dessous et en page suivante.





