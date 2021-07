NETFLIX : Army of Thieves, première bande-annonce teaser pour le film de braquage dans l'univers d'Army of the Dead

La collaboration entre Zack Snyder et Netflix a accouché d'un Army of the Dead plutôt oubliable, mais les deux parties avaient déjà prévu de faire durer le plaisir avec une préquelle. Army of Thieves sera produit par Snyder et cette fois réalisé par Matthias Schweighöfer, qui y reprendra également son rôle de Dieter, un banquier qui s'y connaît en coffres-forts.

Bande-annonce VO

Nous avions déjà vu des images du projet, place déjà à une bande-annonce teaser. Les zombies ne seront plus au cœur de l'intrigue, mais ils seront encore là en filigrane, alors que l'histoire nous fait suivre des braqueurs voulant profiter du chaos du début de l'épidémie pour se faire de l'argent et une réputation. Le court trailer met d'ailleurs en lumière le casting du film, avec notamment Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Noémie Nakai et même Jonathan Cohen.

Dans cette préquelle d'Army of the Dead de Zack Snyder, Dieter, employé de banque dans une petite ville, vit l'aventure de sa vie quand une mystérieuse inconnue le recrute pour intégrer une équipe comprenant les criminels les plus recherchés par Interpol. Leur objectif : le braquage d'une série de coffres-forts légendaires réputés inviolables, un peu partout en Europe.

Bande-annonce VF

