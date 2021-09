NETFLIX : Army of Thieves, premier vrai trailer pour le spin-off d'Army of the Dead sur des braqueurs

Army of the Dead n'a pas marqué les mémoires des cinéphiles, ni largement convaincu chez les abonnés Netflix, mais la plateforme de vidéo à la demande avait assez confiance dans le long-métrage de Zack Snyder pour en commander un spin-off. Il s'appelle Army of Thieves et sera réalisé par Matthias Schweighöfer, qui incarnera d'ailleurs toujours le banquier spécialiste des coffres-forts Dieter.

Bande-annonce VO

Il va faire équipe avec Korina (Ruby O. Fee), reine du hacking, Rolph (Guz Khan), le chauffeur, Brad Cage (Stuart Martin), les gros bras, et Gwendoline (Nathalie Emmanuel), le cerveau de la bande, pour commettre une casse alors que les morts-vivants commencent à faire des ravages à travers le monde. Un premier teaser nous avait permis de retrouver l'ambiance et le montage frénétique de la précédente aventure, le festival Tudum a permis d'apprécier un vrai trailer nous montrant les malfrats dans leurs œuvres en Europe, au travers d'une mise en scène qui ne promet pas de révolutionner le genre, et qui semble même clairement l'assumer. Eh oui, Jonathan Cohen interprétera bien l'agent Delacroix, qui les pourchasse à travers le continent.

Dans cette préquelle d'Army of the Dead de Zack Snyder, Dieter, employé de banque dans une petite ville, vit l'aventure de sa vie quand une mystérieuse inconnue le recrute pour intégrer une équipe comprenant les criminels les plus recherchés par Interpol. Leur objectif : le braquage d'une série de coffres-forts légendaires réputés inviolables, un peu partout en Europe.

Bande-annonce VF

Army of Thieves sera diffusé en exclusivité sur Netflix le 29 octobre prochain. Pour les fans, le livre Army of the Dead: A Film by Zack Snyder: the Making of the Film est disponible à partir de 34,15 € chez Amazon.fr.

