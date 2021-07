NETFLIX : Army of Thieves, premières images pour la préquelle d'Army of the Dead sans zombies

Zack Snyder et Netflix ont cartonné en mai dernier avec Army of the Dead, un film d'action où des braqueurs s'infiltrent dans Las Vegas pour voler un gros butin dans un casino, entouré de zombies. Le film a rapidement été un succès et une préquelle va voir le jour, sans morts-vivants donc, mais toujours avec Dieter.

Sans spoiler Army of the Dead, Dieter est un spécialiste des coffres-forts important dans le film de Zack Snyder, qui va être au cœur de cette préquelle. Zack Snyder ne sera cependant cette fois que producteur et coscénariste, c'est Matthias Schweighöfer qui se glissera derrière la caméra, mais également devant, c'est en effet lui qui jouera encore une fois le rôle de Dieter dans Army of the Thief, dont les premières images ont été dévoilées cette semaine par Netflix. Le braqueur allemand est plus classe que jamais et il sera accompagné de Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, de la franco-japonaise Noémie Nakai et de notre Jonathan Cohen national (Serge le Mytho dans Bloqués).

Army of the Thief suivra donc Dieter, un caissier de banque qui se retrouve entraîné dans une série de braquages épiques au travers de l'Europe après avoir été recruté par une équipe de criminels recherchée par Interpol. Autant dire que nous devrions avoir droit à de l'aventure, du suspense et de l'humour, tout cela sera à découvrir sur Netflix en fin d'année 2021.

