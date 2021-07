Streets of Rage 4 : date de sortie et prix accessible pour l'extension Mr. X Nigthmare et son mode Survie

Succès surprise, mais mérité, avec ses 2,5 millions de téléchargements (merci le Xbox Game Pass), Streets of Rage 4 va voir son univers élargi avec l'extension Mr. X Nightmare qui ajoutera un mode Survie avec la possibilité de personnaliser nos compétences et les personnages jouables d'Estel Aguirre, Max Thunder et Shiva.

Il ne manquait plus qu'elle : la date de sortie du DLC vient d'être fixée au 15 juillet 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, au prix de 7,99 €. Le fonctionnement du mode Survie a été précisé par un communiqué et une ultime bande-annonce, et DotEmu en profite pour rappeler qu'une mise à jour sera lancée au même moment avec « un mode entraînement complet, des choix de couleurs pour les personnages, un niveau de difficulté diabolique inédit et une tripotée d'améliorations, d'ajustements et d'équilibrages réalisés suite aux retours pertinents de la communauté fiévreuse ».

Mr. X Nightmare s'accompagne d'un nouveau Mode Survie inventif, difficile et hautement rejouable. Les vagues continues d'ennemis qui s'enchaînent constituent un défi de taille pour les combattants les plus polyvalents, qui récupèrent des perks entre chaque déferlante pour tenter de survivre. Deux variations sont disponibles : Aléatoire pour des combats bouillants et imprévisibles et Hebdomadaire, avec des défis fixés à l'avance générés chaque semaine. Chaque niveau terminé offre une compétence à choisir parmi deux, proposées aléatoirement, pour booster les combattants jusqu'à leur défaite inéluctable. Braver les assauts implacables du Mode Survie déverrouille de nouveaux mouvements de manière permanente, permettant aux joueurs de les utiliser dans tous les modes de Street of Rage 4 en personnalisant la liste de coups de leurs personnages préférés. La progression débloque de nouvelles armes dévastatrices à admirer dans la galerie, mais surtout à utiliser en Mode Survie comme dans le futur mode entraînement. Les classements mondiaux garderont une trace des meilleures performances : qui sera le plus grand combattant de Wood Oak City ? Mr. X Nightmare signe également les grands débuts d'Estel Aguirre, ainsi que l'arrivée des versions jouables de Max Thunder et Shiva. La musique groovy de Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends) donne encore plus d'énergie à l'ensemble, qui s'accompagne d'une mise à jour gratuite ajoutant un mode entraînement complet, des choix de couleurs pour les personnages, un niveau de difficulté diabolique inédit et une tripotée d'améliorations, d'ajustements et d'équilibrages réalisés suite aux retours pertinents de la communauté fiévreuse. Ce contenu gratuit est également attendu pour le 15 juillet.

Pour les retardataires, Streets of Rage 4 est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

