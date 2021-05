Streets of Rage 4 : le dernier personnage jouable du DLC Mr. X Nightmare révélé, c'est encore un boss

Personne n'aurait parié sur un retour en force de la licence en 2020, et pourtant, Streets of Rage 4 a réussi à séduire beaucoup de monde l'année dernière. Pas étonnant de voir Dotemu lui offrir un deuxième tour de piste avec l'extension Mr. X Nightmare, qui comprendra un mode Survie, 3 combattants additionnels, la possibilité de personnaliser un guerrier, des armes et des ennemis inédits.



Estel Aguirre et Max Thunder avaient déjà été confirmés pour le roster, mais le troisième larron manquait à l'appel. Il s'agira encore une fois d'un boss bien connu des fans, Shiva. Désormais prêts à quitter le Syndicat, ce maître du Kenpō était un personnage caché dans Streets of Rage 3 et intégrera donc officiellement la bande de ce volet avec le futur DLC. Une bande-annonce nous le montre en action, même si nous connaissons un peu son panel de coups.

La date de sortie n'est pas encore connue, mais pour mémoire, l'extension payante sera accompagnée d'une mise à jour gratuite apportant un mode de difficulté Mania+, un système d'entraînement complet pour perfectionner ses combos, et de nouvelles options de colorimétrie. Streets of Rage 4 est disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Streets of Rage 4 : le beat est bon