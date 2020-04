Streets of Rage 4 : douze personnages rétro confirmés, place à la nostalgie

Streets of Rage 4 est prévu pour un beau jour de ce printemps, mais la date de sortie n'ayant pas encore été précisée, le public commence à s'impatienter. Les joueurs ont cru entrevoir le bout du tunnel quand la date de lancement du 23 avril 2020 a été aperçue sur l'eShop cet après-midi, mais DotEmu a rapidement déclaré qu'il n'était pas capable de confirmer qu'il s'agirait de la bonne, mais qu'il communiquerait rapidement à ce sujet.

Qu'à cela ne tienne, l'éditeur a quand même de bonnes nouvelles à nous donner quant au projet 100 % français, mené en collaboration par Lizardcube et Guard Crush Games. La première, c'est le prix de Streets of Rage 4, qui sera affiché à 24,99 € sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

La deuxième passe par une bande-annonce de gameplay inédite qui va ravir les fans. En plus des cinq personnages jouables, douze combattants rétro tirés de la trilogie originale pourront être incarnés ! Vous pourrez ainsi retrouver les modèles tout en pixels d'Axel, Adam et Blaze de Streets of Rage, ceux de Blaze, Max, Skate et Thunder de Streets of Rage 2, et enfin ceux d'Axel, Blaze, Skate, Dr. Zan et Shiva de Streets of Rage 3, tous avec leurs propres coups spéciaux.

L'hommage aux origines ne s'arrête pas là : en sus des compositions originales, il sera possible de jouer avec les musiques de SOR et SOR2. Bref, ne manque plus que la fameuse date de sortie de Streets of Rage 4 pour se réjouir pleinement.

