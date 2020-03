Streets of Rage 4 : des éditions physiques pour tout le monde, ou presque

Il y a moins de deux semaines, l’éditeur Limited Run Games a annoncé qu’il était déjà sur le coup concernant les éditions physiques de Streets of Rage 4. Le titre n’est pas encore sorti, mais les précommandes sont quant à elles déjà bien entamées puisqu’elles ont démarré le 20 mars dernier. À noter que ces éditions un peu exceptionnelles ne concernent que la PlayStation 4 et la Switch.

Et même si ces dernières ne sont pas rattachées à une région particulière, cela n’a pas empêché l’éditeur japonais 3goo de se lancer lui aussi dans la course aux boîtes. Là encore, ces exemplaires nippons de Streets of Rage 4 sont en quantité limitée et uniquement à destination des consoles de Sony et Nintendo.

Si l’impatience semble gagner les éditeurs et les nostalgiques, il est bon de rappeler que le principal concerné n’a même pas encore de date de sortie précise. Tout ce que nous savons pour le moment, c’est qu’il est attendu pour cette année, sans plus de précision sur la période. Ajoutons également que Streets of Rage 4 est prévu sur Xbox One et Steam en plus de la PlayStation 4 et de la Switch.