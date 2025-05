Rumeur : Marvel’s Deadpool VR serait présenté au Summer Game Fest

Selon plusieurs sources concordantes, Twisted Pixel — studio interne à Oculus Studios — dévoilerait la semaine prochaine Marvel’s Deadpool VR, une exclusivité Meta Quest 3 et Quest 3S attendue avant la fin de l’année. L’information a d’abord été publiée le 29 mai par le site Game Sandwich, puis largement relayée sur Reddit et les réseaux sociaux spécialisés VR.

Un projet taillé pour la VR

Twisted Pixel, connu pour Wilson’s Heart et Defector, travaillerait depuis plusieurs années sur ce premier jeu Marvel entièrement pensé pour la réalité virtuelle. Le comédien Neil Patrick Harris prêterait sa voix – et vraisemblablement son humour – au “ Merc with a Mouth ”, tandis que le scénario inédit placerait Deadpool face à Mojo, producteur mégalomane de Mojoworld. Le décor offrirait une justification fictionnelle à la brisure du quatrième mur : Wade Wilson deviendrait la vedette d’une émission tournée pour flatter l’audience de Mojo.

Les fuites évoquent une campagne complète où le joueur manie librement katanas, pistolets et armes improvisées, avec un système d’amélioration permettant, par exemple, de transformer une arme à feu en boomerang ou en grappin. Lady Deathstrike et Flag-Smasher feraient également partie du casting antagoniste.

Meta multiplie les licences super-héroïques

Meta a étoffé, au cours des années, son catalogue propriétaire autour de licences fortes. Après Iron Man VR et la sortie de Batman: Arkham Shadow en octobre 2024, l’arrivée de Deadpool s’inscrirait dans cette stratégie visant à doper l’attractivité du Quest 3 et de son modèle “3S” plus abordable. Cela voudrait aussi dire que malgré son changement de cap commercial (mise en avant des Free to play et autres jeux casuals en lieu et place de gros blockbusters), Meta n'aurait pas annulé ce projet comme il l'a fait avec d'autres.

Le Summer Game Fest, animé par Geoff Keighley, est devenu un rendez-vous privilégié pour les annonces VR majeures : Arkham Shadow y avait été montré pour la première fois en 2023 avant son lancement l’an passé. Répéter l’opération offrirait à Meta et Marvel une visibilité optimale, à quelques mois de la sortie présumée.

Prudence de rigueur

Ni Meta, ni Marvel Games, ni Twisted Pixel n’ont confirmé cette information à l’heure où nous publions. Les détails techniques, la date précise de commercialisation et le positionnement tarifaire restent donc à éclaircir. En l’état, Marvel’s Deadpool VR demeure une rumeur crédible mais juste une rumeur. Réponse le 6 juin, lors de la diffusion du Summer Game Fest à 23 h (heure de Paris) que nous suivrons en ReStream sur notre chaîne YouTube.