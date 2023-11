RUMEUR sur Marvel's Wolverine : une destination de rêve, mais une longue attente pour le prochain jeu d'Insomniac

Maintenant que Marvel's Spider-Man 2 est disponible et qu'il a été un beau succès en termes de ventes pour Sony Interactive Entertainment, les joueurs l'ayant terminé vont petit à petit porter leur attention sur le prochain projet d'Insomniac Games, Marvel's Wolverine. Le jeu avait lui aussi été officialisé en septembre 2021 et nous avons récemment appris qu'il ferait bien partie du même univers que les trois aventures à New York des Spider-Men. Mais le monde est vaste et le récit centré sur ce bon vieux Logan devrait prendre place bien loin de la métropole américaine à en croire la rumeur du jour.

L'information nous provient du scooper Daniel Richtman, bien connu pour ses leaks assez fiables dans le monde du cinéma et qui a posté quelques détails sur le jeu d'Insomniac sur son Patreon. L'accès est cependant payant, mais Insider Gaming a rapporté ses dires. Ainsi, l'action prendrait place dans à Madripoor, île fictive de l'univers Marvel que le grand public a déjà pu voir dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver et qui se situe en Indonésie près de Singapour. Dans les comics, Wolverine s'y fait appeler le Borgne et aide à combattre la criminalité locale qui y est florissante en raison de son statut juridique. Bref, ce serait le cadre idéal pour un jeu avec un ton adulte se voulant plus sombre et violent. En revanche, toujours selon Daniel Richtman, Marvel's Wolverine ne sortirait pas avant 2025 sur PS5.

