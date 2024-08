RUMEUR : Deadpool et un autre gros jeu Marvel de retour grâce à Microsoft ?

Les super-héros ont toujours été les stars de jeux vidéo, mais certains titres ont eu du mal à travers le temps. C'est le cas notamment de Deadpool (ou Deadpool: The Game), un jeu d'action développé par High Moon Studios et édité par Activision. Un titre violent, bourrin et à l'humour vaseux, une excellente adaptation donc, mais le jeu a aujourd'hui disparu des boutiques en ligne, tandis que les exemplaires physiques se revendent à prix d'or.

Deadpool est revenu sur le devant de la scène grâce aux films sortis ces dernières années, jusqu'à Deadpool & Wolverine tout récemment, certains joueurs aimeraient bien retrouver leur antihéros préféré en jeu vidéo. Eh bien figurez-vous que d'après Nick Baker de XboxEra, Microsoft tenterait de renouveler la licence du portage Xbox One de Deadpool: The Game, sans doute afin de le relancer sur les plateformes modernes grâce à la rétrocompatibilité. Marvel: Ultimate Alliance, de Raven Software et également édité par Activision, serait lui aussi au programme. Un Action-RPG des Xbox et Xbox 360 qui a connu le même sort que le jeu Deadpool et qui est aujourd'hui difficilement trouvable.

Pour rappel, Microsoft possède désormais Activision, mais Deadpool et les super-héros d'Ultimate Alliance appartiennent évidemment à Marvel. Le constructeur réussira-t-il à négocier un accord avec Disney et Marvel pour faire revivre ces deux jeux ? Les fans en rêvent. Marvel: Ultimate Alliance a eu droit à des suites, dont Marvel Ultimate Alliance: The Black Order, disponible à 53,99 € chez Cdiscount.

