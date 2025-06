RUMEUR : Meta enterre le Quest 4 et passe à autre chose !

Meta met entre parenthèses le Quest 4 pour concentrer ses moyens sur un nouveau dispositif XR de moins de 110 grammes, nom de code « Puffin » (ou « Loma » selon le Wall Street Journal). Conçu comme une paire de lunettes connectées à un « compute puck » externe, l’appareil viserait une sortie fin 2026 sous la barre des 1 000 dollars.





Un revirement confirmé

Le 3 juin 2025 , Forbes révélait que les prototypes Quest 4, baptisés « Pismo Low » et « Pismo High », avaient disparu de la feuille de route 2025 de Meta. UploadVR et le Wall Street Journal ont corroboré l’information : le nouveau casque est désormais identifié sous le nom « Loma » et son prix cible est « inférieur à 1 000 $ ». D’après nos propres sources, la décision a été actée dès février, après une série de revues internes soulignant le manque de différenciation face à l’Apple Vision Pro.

Contexte : un marché XR en transition

Le marché grand public de la réalité virtuelle traverse une phase de plateau. Les ventes mondiales de casques autonomes ont reculé de 12 % en 2024 selon IDC, tandis que la catégorie « mixed reality » (Vision Pro, XREAL Air, Lenovo Legion AR) a progressé de 28 %. Les retours d’utilisateurs soulignent la fatigue musculaire et l’encombrement comme freins majeurs. C’est précisément ce verrou que Meta espère faire sauter avec un appareil de moins de 110 g.

À quoi ressemble Puffin / Loma ?

Le design s’apparente à des lunettes épaisses dont chaque branche renferme un micro‑écran OLED. Processeur Qualcomm de dernière génération, batterie et antennes sont logés dans un boîtier filaire de la taille d’un smartphone. Meta mise sur le suivi oculaire et le pincement de doigts pour la navigation : aucune manette ne serait donc dans la boîte. L’expérience repose sur Horizon OS, un Android adapté qui exécute aussi bien des applis 2D que des environnements en 3D.

Les raisons du pivot

Confort : la majorité des utilisateurs cite le poids et la chaleur comme premières raisons d’abandon.

la majorité des utilisateurs cite le poids et la chaleur comme premières raisons d’abandon. Concurrence : l’Apple Vision Pro a redéfini les attentes en matière d’ergonomie et de contrôle mains libres.

l’Apple Vision Pro a redéfini les attentes en matière d’ergonomie et de contrôle mains libres. Signal financier : Reality Labs a vu son chiffre d’affaires baisser de 6 % au premier trimestre 2025, son quatrième trimestre consécutif de repli.





Contenus et partenariats

Pour accompagner le lancement, Meta négocie des exclusivités vidéo avec Disney, A24 et Skydance. Le partenariat pluriannuel signé fin 2024 avec James Cameron devrait livrer une première expérience « Avatar 3D » au format natif Horizon OS. Objectif : positionner le casque comme une plateforme de cinéma personnel, à la manière des TV 4K dans les années 2010.

Que deviennent les joueurs ?

L’absence de Quest 4 avant 2027 crée un vide de deux ans. Meta promet des mises à jour logicielles pour prolonger la durée de vie des Quest 3/3S et compte sur Asus ROG, Lenovo et d’autres partenaires pour sortir des casques plus musclés sous Horizon OS. Reste à convaincre les studios : selon SuperData, l’investissement moyen pour un titre VR « AA » dépasse désormais 10 millions de dollars — difficile sans base installée en croissance.

Une architecture modulaire qui revient

Le compute puck rappelle le Lightpack de Magic Leap 1 (2018) ou le pack batterie du Vision Pro. Avantage : le confort, car la chaleur et le poids sont déplacés. Inconvénient : un câble — même fin — à gérer, et un élément supplémentaire à recharger. Meta mise sur une batterie à changement rapide et sur le protocole Wi‑Fi 7 pour réduire la latence entre le puck et les verres.

Les enjeux techniques

Le cœur du défi réside dans la chaîne d’approvisionnement des micro‑OLED, dominée par Sony et SeeYA. Meta discute avec BOE pour sécuriser 2 millions de dalles par an, mais la course aux rendements reste serrée. En parallèle, le groupe travaille sur un algorithme d’auto‑IPD assisté par IA, capable d’adapter la distance entre les images projetées à chaque utilisateur sans pièces mécaniques.

Ce qu’en disent les analystes

Pour Gene Munster (Deepwater Asset Mgmt), « Meta tente d’ouvrir la XR au grand public comme l’iPhone l’a fait pour le smartphone ». À l’inverse, Anshel Sag (Moor Insights) prévient : « Sans manettes, la proposition de valeur pour le jeu risque de s’évaporer ». Les marchés semblent partagés : l’action Meta a gagné 2 % le lendemain de l’article de Forbes, mais a reperdu ces gains après la note prudente de Morgan Stanley.

Impact plus large

En reportant le Quest 4, Meta réoriente la R&D vers des usages quotidiens : écrans virtuels pour le travail, vidéo immersive ou appels holographiques. Cette stratégie vise à toucher un public qui n’a jamais adopté la VR classique. Mais elle ouvre aussi un boulevard à Sony, Apple ou tout nouvel entrant pour capter les joueurs exigeants.

Combien et quand ?

Selon le Wall Street Journal, la version de référence de Loma resterait « nettement en dessous » du prix de l’Apple Vision Pro. Une commercialisation fin 2026 est avancée en interne, la date glissant néanmoins de quelques mois à chaque revue trimestrielle. Meta devra verrouiller la filière micro‑OLED d’ici la fin de l’année pour tenir ce calendrier.

À retenir

Meta renonce, pour l’instant, au successeur direct du Quest 3 pour lancer un produit plus léger, plus élégant et — espère‑t‑elle — plus grand public. Le succès dépendra de l’acceptation du compute puck, de la richesse d’Horizon OS sans manettes et de la capacité de Meta à convaincre développeurs et studios qu’il existe un marché au‑delà du jeu.