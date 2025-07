Xbox : au moins une bonne nouvelle pour deux studios majeurs

Microsoft licencie et annule à tour de bras





Hier, Microsoft a annoncé une nouvelle vague de licenciements. Le constructeur s'est notamment attaqué à Xbox en fermant The Initiative, en annulant son jeu Perfect Dark, mais aussi en annulant Everwild (Rare) et Blackbird (ZenixMax Online). D'autres studios et services ont également été impactés par des départs (King, Blizzard, Turn 10, Raven, Sledgehammer), c'est un véritable sacrifice perpétué sur l'autel du profit, du propre aveu de Phil Spencer.

Des studios Xbox échappent aux licenciements





Microsoft semble tout faire pour détruire ses studios, mais quelques équipes n'ont heureusement pas été touchées par cette énorme vague de licenciements. Selon les informations de Gauthier « Gautoz » Andres d'Origami, « les studios Arkane Lyon et MachineGames ne sont pas impactés par le plan de licenciement en cours chez Xbox ». Basé à Uppsala, en Suède, MachineGames a récemment sorti Indiana Jones et le Cercle Ancien, un excellent jeu d'aventure à la première personne, son extension L'Ordre des Géants arrivera à la rentrée sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Le studio lyonnais pas impacté par les licenciements





Arkane Lyon est quant à lui connu pour les Dishonored et Deathloop. Sa branche américaine, Arkane Austin, avait développé Prey et Redfall, avant d'être fermée par Microsoft l'année dernière. Arkane Lyon développe actuellement Marvel's Blade, un jeu d'action solo dévoilé lors des Game Awards 2023 et qui se fait bien discret depuis. Son absence sur le devant de la scène inquiétait les fans, d'autant qu'un projet de film Blade avec Mahershala Ali est encore à l'arrêt suite à la perte de son troisième réalisateur. Au moins, le développement du jeu vidéo Marvel's Blade va pouvoir se poursuivre avec l'intégralité de son équipe.

Bien que la nouvelle soit rassurante pour ces deux équipes, cela semble être une goutte d'eau à côté des 9 000 postes supprimés hier. Vous pouvez acheter Deathloop à partir de 20,76 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.