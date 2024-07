The Lord of the Rings: Return to Moria, enfin une bonne nouvelle pour la version Xbox Series X et S

L'éditeur North Beach Games et le développeur Free Range Games ont lancé en octobre 2023 The Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu de survie coopératif avec des Nains dans les mines de la Moria. Un titre alors sorti uniquement sur PC via l'Epic Games Store, une version PlayStation 5 a vu le jour en décembre de la même année, mais le jeu se fait toujours attendre sur Xbox Series X|S.

Les studios ont pris beaucoup de retard, mais ils annoncent que The Lord of the Rings: Return to Moria sera disponible en fin d'année 2024 sur Xbox Series X|S. Au lancement de cette nouvelle version, le jeu sera jouable en cross-play sur toutes les plateformes, pour s'amuser avec ses amis. Le titre est également attendu sur Steam, à une date encore inconnue.

The Lord of the Rings: Return to Moria permet pour rappel de retrouver John Rhys-Davies dans le rôle de Gimli, vous pouvez acheter le jeu à partir de 29,99 € sur Amazon ou Fnac.