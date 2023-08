Lord of the Rings: Return to Moria, date de sortie, gameplay, retard en boîte et mauvaise nouvelle pour la version Xbox Series X et S

L'éditeur North Beach Games et le développeur Free Range Games planchent depuis un moment déjà sur The Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu de survie au Quatrième Âge de l'univers imaginé par J.R.R. Tolkien. Un titre qui se passe donc après les évènements du Seigneur des Anneaux et la destruction de Sauron.

Le jeu nous emmènera, comme son nom l'indique, dans la Moria, la célèbre cité souterraine des Nains sous les Monts Brumeux, et nous demandera de coopérer avec des amis pour survivre dans ce lieu tout en lui redonnant sa gloire d'antan. Une mission qui débutera le 24 octobre prochain, date de sortie de The Lord of the Rings: Return to Moria sur PC et PlayStation 5, uniquement en version numérique, comme l'annonce IGN. Pour une édition physique, il faudra patienter jusqu'au 5 décembre prochain, et seulement pour la version PS5. Une version pour Xbox Series X|S est également prévue, mais elle n'est pas attendue avant début 2024, sans plus de précisions. Encore une fois, le mois d'octobre sera chargé pour les joueurs.

Pour nous faire patienter, nous avons droit à une nouvelle vidéo de gameplay de The Lord of the Rings: Return to Moria, à découvrir ci-dessus. Et pour vous replonger dans l'ambiance, le livre Le Seigneur des Anneaux (nouvelle traduction) à 19,90 € sur Amazon.