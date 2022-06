The Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu de survie au Quatrième Âge annoncé en vidéo

La franchise du Seigneur des Anneaux continue d'intéresser les développeurs, nous découvrirons prochainement Le Seigneur des Anneaux : Gollum de Daedalic Entertainment et Nacon, EA Games prépare de son côté le jeu mobile Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, mais voilà que North Beach Games et Free Range Games dévoilent encore un nouveau titre :

The Lord of the Rings: Return to Moria sera donc un jeu de survie qui prendra place au Quatrième Âge, après la guerre de l'Anneau unique. Les joueurs dirigeront un groupe de Nains appelés par Gimli aux Montagnes de Brume pour récupérer le butin perdu à Khazad-dûm. La Moria sera générée de manière procédurale, aucun joueur n'aura donc la même mine, et il faudra collecter des ressources en solo ou en multijoueur en ligne pour s'équiper, sans trop faire de bruit au risque de réveiller d'anciennes menaces.

Ressentez l'esprit de la Communauté : vivez la Communauté des Nains comme jamais auparavant, grâce au riche folklore tiré du monde fantastique emblématique créé par J.R.R. Tolkien, imbriqué dans The Lord of the Rings: Return to Moria.

: vivez la Communauté des Nains comme jamais auparavant, grâce au riche folklore tiré du monde fantastique emblématique créé par J.R.R. Tolkien, imbriqué dans The Lord of the Rings: Return to Moria. Survivez aux Ténèbres : pour survivre aux périlleuses mines de la Moria, les joueurs devront : économiser les ressources, chasser et récupérer des vivres, gérer leur sommeil, leur température corporelle, leurs niveaux sonores et faire usage de systèmes d'éclairage dynamiques pour des raisons de sécurité et pour illuminer les chemins sombres. Affrontez des fléaux abominables et survivez aux hordes d'Orques répugnants dans des combats enragés, alors que vous découvrez les mystères des Ténèbres se répandant dans la montagne.

: pour survivre aux périlleuses mines de la Moria, les joueurs devront : économiser les ressources, chasser et récupérer des vivres, gérer leur sommeil, leur température corporelle, leurs niveaux sonores et faire usage de systèmes d'éclairage dynamiques pour des raisons de sécurité et pour illuminer les chemins sombres. Affrontez des fléaux abominables et survivez aux hordes d'Orques répugnants dans des combats enragés, alors que vous découvrez les mystères des Ténèbres se répandant dans la montagne. Construction de bases : trouvez du réconfort dans l'obscurité. Dévoilez et nettoyez de nouveaux emplacements afin de créer des structures à grande échelle. Laissez libre cours à votre créativité et érigez des bases de A à Z ou utilisez les constructions déjà présentes. Méfiez-vous des fléaux qui cherchent à annihiler la progression des Nains.

: trouvez du réconfort dans l'obscurité. Dévoilez et nettoyez de nouveaux emplacements afin de créer des structures à grande échelle. Laissez libre cours à votre créativité et érigez des bases de A à Z ou utilisez les constructions déjà présentes. Méfiez-vous des fléaux qui cherchent à annihiler la progression des Nains. Reconstruisez la Moria : redonnez à Khazad-dûm sa gloire d'antan en récupérant les monuments symboliques, au fur et à mesure de l'histoire. Redonnez vie aux anciennes mines et à leurs forges pour en exploiter leurs ressources intactes.

: redonnez à Khazad-dûm sa gloire d'antan en récupérant les monuments symboliques, au fur et à mesure de l'histoire. Redonnez vie aux anciennes mines et à leurs forges pour en exploiter leurs ressources intactes. Explorez : plongez dans les tréfonds des mines de la Moria dont les environnements regorgent de ressources, mystères et dangers, qui offrent une expérience unique à chaque instant.

: plongez dans les tréfonds des mines de la Moria dont les environnements regorgent de ressources, mystères et dangers, qui offrent une expérience unique à chaque instant. Coopération en multijoueur : aventurez-vous seul ou coopérez avec jusqu'à huit joueurs en ligne.

: aventurez-vous seul ou coopérez avec jusqu'à huit joueurs en ligne. Forgez des outils, armes et bien plus : fabriquez et récupérez les légendaires armures, outils, armes et structures issus du savoir-faire des Nains. Restaurez d'anciennes forges pour renforcer, réparer et enchanter les équipements. Déverrouillez et améliorez de nouvelles technologies et de fantastiques machines.

: fabriquez et récupérez les légendaires armures, outils, armes et structures issus du savoir-faire des Nains. Restaurez d'anciennes forges pour renforcer, réparer et enchanter les équipements. Déverrouillez et améliorez de nouvelles technologies et de fantastiques machines. Artéfacts magiques : découvrez des objets d'ancienne magie comme des épées s'illuminant en présence d'Orques, des cartes de Mithril, des livres contenant des plans de fabrications oubliés et des amulettes conférant force ou sagesse.

: découvrez des objets d'ancienne magie comme des épées s'illuminant en présence d'Orques, des cartes de Mithril, des livres contenant des plans de fabrications oubliés et des amulettes conférant force ou sagesse. Minerais et joyaux : créez des mines et déterrez des ressources précieuses : fer, or, quartz et des matériaux mythiques comme le Mithril. Allez aux établis de fabrication et forges pour transformer le minerai en lingots et améliorer l'équipement. Restez sur vos gardes, miner provoque un vacarme pouvant réveiller ce qui se tapit dans l'ombre. Un créateur de Nain complet : à l'instant même où le joueur créé son personnage Nain dans l'éditeur de personnage, il rentre dans la légende des Nains. Personnalisez-le de multiples façons pour lui donner une identité unique. Puis, lors de vos parties, vous pourrez trouver et fabriquer des armures et des armes afin d'enrichir ce style.

The Lord of the Rings: Return to Moria est attendu dans le courant du printemps 2023 sur PC, en exclusivité via l'Epic Games Store. En attendant, vous pouvez retrouver La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor GOTY à 15,99 € sur Gamesplanet.