Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, un nouveau jeu Electronic Arts dans l'univers de Tolkien arrive (sur mobiles)

Electronic Arts a proposé quelques adaptations mémorables de Le Seigneur des Anneaux au moment de la trilogie de Peter Jackson. L'univers a continué à vivre à travers différents médias depuis, et notamment le jeu vidéo avec les deux La Terre du Milieu de Warner Bros. Entertainment Interactive.

Alors que nous attendons actuellement Le Seigneur des Anneaux : Gollum et que la franchise va faire un retour en force avec la série Amazon Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, un nouveau titre vient d'être dévoilé du côté de chez EA. Il s'agit d'un jeu mobile, appelé Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, développé par Capital Games (Star Wars : Les Héros de la Galaxie). Il prendra la forme d'un RPG free-to-play avec des personnages à collectionner et à faire combattre, avec des batailles au tour par tour et une narration immersive, « pour permettre aux fans comme aux nouveaux joueurs de découvrir l'univers fantastique du Seigneur des Anneaux au travers d'une expérience à la fois stratégique, compétitive et sociale ». L'histoire portera sur « les moments emblématiques du monde de Tolkien » et la « lutte contre les grands maux de la Terre du Milieu ».

« C'est pour nous un grand plaisir de nous associer à The Saul Zaentz Company et à Middle-Earth Enterprises pour créer un jeu de rôle mobile de nouvelle génération », déclare Malachi Boyle, vice-président du département Mobile RPG chez Electronic Arts. « Notre équipe est composée de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui mettent chaque jour leur passion et leur talent au service d'une expérience authentique pour tous les joueurs. L'association d'une direction artistique fidèle à l'œuvre et d'animations stylisées participe à l'immersion totale des joueurs dans l'univers fantastique de la Terre du Milieu, où ils seront confrontés à leurs personnages préférés. » « Nous sommes ravis de collaborer une nouvelle fois avec EA pour créer un jeu mobile inspiré par la Terre du Milieu telle qu'elle est décrite dans les œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien », ajoute Fredrica Drotos, responsable de la marque et des licences pour Middle-Earth Enterprises de SZC. « C'est un honneur de travailler avec la talentueuse équipe de Capital Games, qui démontre une connaissance et un amour de cet univers absolument remarquable. »

Aucune image de gameplay n'a encore été dévoilée, mais Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu sera lancé en bêta test dans certaines régions dès cet été, alors ne devrions vite en entendre reparler. Pour les retardataires, La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre est sinon disponible à partir de 8,19 € sur Amazon.fr.