Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, une première bande-annonce teaser sans fulgurance pour la série Amazon Prime Video

Depuis le mois dernier, la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir produite par Amazon Prime Video fait pas mal parler d'elle sur la Toile. La semaine dernière encore, après la diffusion de tout un tas d'affiches, c'est un dossier chez Vanity Fair qui nous a permis de découvrir une partie du casting en costume et de nombreux détails à même d'intriguer les fans de la licence. Nous avions rendez-vous lors du Super Bowl pour découvrir une première bande-annonce teaser, forcément assez courte, qui a de quoi nous laisser... de marbre.

Bande-annonce VF

Ces premières scènes, sans être spécialement bonnes ou mauvaises, paraissent quelque peu génériques, et ce ne sont pas les évocations de la Communauté de l'Anneau ou du roi Aragorn servant à indiquer le placement chronologique de la série qui y changeront quoi que ce soit. Bon, ne soyons pas non plus de mauvaise foi, le décor en introduction attise tout de même notre curiosité (Númenor ?), de même que le passage où Galadriel (Morfydd Clark) s'accroche difficilement à une paroi de glace. Du reste, nous apercevons la séquence sur le radeau qui aura lieu lors du deuxième épisode, quelques plans sur les personnages, dont Elrond (Robert Aramayo) ou encore une bataille sous la pluie qui semble bien mal partie.

Bande-annonce VO

Bon, nous avons amplement le temps d'en voir plus quant à Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (ou The Lord of the Rings: The Rings of Power en anglais), qui n'est pas attendu avant le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner pour 49 € par an.