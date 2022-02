PRIME VIDEO : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir tease ses personnages dans une série de posters aguicheuse !

Nous connaissons déjà beaucoup de choses de la série The Lord of the Rings d'Amazon Prime Video : son casting, sa date de sortie, son scénario au Second Âge et depuis peu son titre officiel. Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir passe à la vitesse supérieure aujourd'hui avec des affiches dédiées aux personnages.

Ces posters font plus office de teaser qu'autre chose, car ils ne montrent que des bustes et des mains des protagonistes, mais pas encore leurs visages. Il y a néanmoins beaucoup de choses à savourer dans cette superbe vague de 21 visuels : nous y voyons de magnifiques costumes, des épées, des sceptres, une flèche, des cordes, des bagues, des fruits, une fleur, des manuscrits et d'autres éléments que les fans vont s'amuser à décortiquer pour deviner quels héros de J.R.R. Tolkien seront mis en scène dans ce feuilleton.

En tout cas, Sauron ou quelqu'un qui arbore le même style que lui semble déjà dans les parages... Vous pouvez retrouver l'intégralité des affiches en page suivante. Et vous pouvez dès à présent vous abonner à Amazon Prime et profiter de l'ensemble de ses services pour 49,99 € par an, même si Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ne sera diffusé qu'à compter du 2 septembre 2022.