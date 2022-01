Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, titre définitif, premier teaser et résumé officiels pour la série Amazon Prime Video !

Nous savons déjà beaucoup de choses sur la série Le Seigneur des Anneaux que prépare Amazon Prime Video. Budget titanesque sur plusieurs saisons, casting fait de nombreux néophytes, scénario nous emmenant au début du Second Âge et même date de sortie du premier épisode, tout ou presque est déjà connu sur le plan pratique.

Manque désormais des visuels pour se faire une vraie idée du projet. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui avec la diffusion d'un tout premier teaser officiel, réalisé sans effets spéciaux. Malheureusement, pas d'Isildur, Gil-galad, Elendil et autres membres de la Dernière Alliance des elfes et des hommes en vue, mais simplement du fer forgeant le titre officiel de la série : The Lord of the Rings: The Rings of Power, qui devrait être traduit en Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ! Un nouveau résumé officiel où plane encore l'ombre de Sauron a été diffusé au passage, indiquant que l'histoire ne tournera plus seulement autour de l'Anneau Unique, mais sur les 3 donnés aux elfes, 7 aux nains et 9 aux hommes.

La prochaine série d’Amazon Studios porte pour la toute première fois sur les légendes héroïques du légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes se sont élevés à la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir suspendu par le plus beau des fils, et le plus grand méchant qui n’ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier dans les ténèbres.

Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des montagnes brumeuses, aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par le royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux extrémités les plus éloignées de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui vivront longtemps après leur départ.