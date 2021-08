Le Seigneur des Anneaux : une date et une image pour la série d'Amazon !

Cela fait maintenant de longues années que les fans de J.R.R. Tolkien attendent de découvrir la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon. Le projet avance bien, malgré quelques interruptions à cause de la pandémie de COVID-19, et le tournage de la première saison s'est d'ailleurs terminé la semaine dernière en Nouvelle-Zélande.

Pas de temps à perdre donc, Amazon Prime Video annonce que la saison 1 de la série Le Seigneur des Anneaux sera diffusée à partir du 22 septembre 2022, évidemment en exclusivité sur sa plateforme de vidéo à la demande. Le nom officiel de la série n'est pas indiqué, mais l'histoire se déroulera pour rappel au Second Âge, entre les évènements décrits dans les jeux vidéo La Terre du Milieu et la quête de l'Anneau Unique de Frodon Sacquet. La réalisation des deux premiers épisodes a été confiée à J. A. Bayona, et le casting très jeune a été dévoilé il y a plusieurs mois.

En termes de budget, les bruits de couloir laissent entendre qu'Amazon aurait déboursé plus d'un milliard de dollars pour produire cinq saisons, autant dire que la série devrait être à la hauteur des attentes des fans. Une première image a été dévoilée également, permettant de découvrir le Valinor et ses arbres, Telperion le Blanc et Laurelin le Doré. Pour vous plonger dans l'ambiance, vous pouvez retrouver la trilogie Le Hobbit sur Amazon Prime Video.