Le Seigneur des Anneaux : Gollum, une nouvelle date de sortie dévoilée

Nacon et Daedalic Entertainment planchent depuis plusieurs années déjà sur Le Seigneur des Anneaux : Gollum, un jeu d'aventure narratif et d'infiltration mettant en scène le Hobbit perverti par l'Anneau Unique. Un temps attendu en septembre dernier, il avait été repoussé à l'année 2023, sans plus de précisions.

Aujourd'hui, les studios sont de retour avec une information concrète : la date de sortie de Le Seigneur des Anneaux : Gollum est fixée au 25 mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour accompagner cette annonce, les développeurs vont prendre l'antenne sur Twitch à partir de 18h30 afin de dévoiler des séquences de gameplay inédites du jeu.

Les fans de l'univers créé par J.R.R. Tolkien vont donc pouvoir retourner dans la Terre du Milieu dans quelques semaines. En attendant, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et précommander Le Seigneur des Anneaux : Gollum à 69,99 € à la Fnac.

Mise à jour : le live est terminé, vous pouvez retrouver la rediffusion ci-dessus.

