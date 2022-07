Le Seigneur des Anneaux : Gollum encore repoussé de plusieurs mois !

Le Seigneur des Anneaux : Gollum suivra la créature qui était autrefois un Hobbit dans les Terres du Milieu, avec un gameplay entre aventure et infiltration. Un jeu développé par Daedalic Entertainment et édité par Nacon annoncé en mars 2019, d'abord attendu en 2021 puis repoussé à l'année suivante.

En mai dernier, les studios dévoilaient la date de sortie de Le Seigneur des Anneaux : Gollum, alors fixée au 1er septembre prochain, la veille du début de la diffusion de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video d'ailleurs. Mais malheureusement, les joueurs devront patienter encore un moment, car Daedalic vient d'annoncer que son jeu va subir un second report, afin d'améliorer l'expérience de jeu. Dans un communiqué partagé aujourd'hui, les studios expliquent :

Daedalic Entertainment et Nacon tiennent à remercier tous les joueurs pour leur patience et leur soutien jusqu'à présent. Ces dernières années, l'équipe a travaillé avec acharnement leur offrir une aventure hors du commun au sein d’un monde incroyable, empreint de magie et de merveilles. Nous sommes soucieux de répondre aux attentes de notre communauté et de lui offrir l'histoire inédite de Gollum, qui honorera la vision de J. R. R. Tolkien.

Cela étant dit, et afin d'offrir la meilleure expérience qui soit, nous avons décidé de repousser la sortie du jeu Le Seigneur des Anneaux : Gollum de quelques mois. Nous communiquerons la date exacte prochainement. Daedalic et Nacon sont très reconnaissants envers leur communauté de passionnés, et sont impatients de partager cette aventure unique avec eux très bientôt.