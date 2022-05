Le Seigneur des Anneaux : Gollum, enfin une date de sortie précise pour le jeu de Daedalic et Nacon

Cela fait depuis 2019 que nous savons que Daedalic Entertainment prépare The Lord of the Rings: Gollum, ou Le Seigneur des Anneaux : Gollum par chez nous. Nous avons depuis appris à connaître son gameplay entre aventure et infiltration, peut-être pas encore assez d'ailleurs, mais attendons toujours de mettre la main dessus suite à ses nombreux rapports et l'arrivée de Nacon en tant qu'éditeur.

Il était annoncé pour 2022 et tiendra à priori bien cet engagement : la date de sortie de Le Seigneur des Anneaux : Gollum vient d'être confirmée pour le 1er septembre 2022. Il sera cependant d'abord proposé sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, sa version Switch devant paraître plus tard en 2022.



Le Seigneur des Anneaux™ : Gollum™, basé sur la trilogie légendaire du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, raconte les aventures de Gollum dans les coulisses des premiers chapitres de La Communauté de l'Anneau. Après avoir perdu son précieux anneau aux mains de Bilbon Sacquet, Gollum décide de quitter les Montagnes Brumeuses et de s'embarquer dans un voyage périlleux qui le mènera des donjons de Barad-Dûr au royaume des elfes de la forêt de Grand'Peur. Pour survivre aux dangers de son voyage dans la Terre du Milieu, Gollum doit se faufiler, grimper et utiliser toute sa ruse. Il doit également faire face à son alter-égo, Sméagol. C'est aux joueurs de décider s'ils veulent que Gollum ait le dessus lors des décisions importantes, ou s'ils préfèrent laisser Sméagol prendre le dessus. Gollum rencontre également des personnages connus des livres ainsi que quelques nouveaux visages.

L'illustration principale montrant le héros de dos, captivé par l'œil de Sauron, a été diffusée au passage. Les précommandes pour les éditions physiques prévues sur consoles ne sont pas encore ouvertes, mais nous vous tiendrons au courant dès que ce sera le cas.

