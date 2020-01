Le Seigneur des Anneaux : les acteurs principaux de la série Amazon Prime Video dévoilés, place aux jeunes !

Cela fait des années qu'Amazon Prime Video nous fait languir autour de sa série à très gros budget dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Les showrunners et l'équipe technique avaient déjà été confirmés, mais pas encore le casting de la première saison.

Tenez-vous prêts, car pas moins de 15 comédiens principaux viennent d'être annoncés ! Robert Aramayo (Nocturnal Animals), Ema Horvath, Markella Kavenagh et Joseph Mawle (Game of Thrones) avaient déjà vu leur présence fuiter dans la presse, au contraire de celle de Owain Arthur, Nazanin Boniadi (How I Met Your Mother), Tom Budge (The Proposition), Morfydd Clark (Orgueil et Préjugés et Zombies), Ismael Cruz Córdova (Out of Control), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman que nous apprenons aujourd'hui. Will Poulter (Le Labyrinthe) aurait un temps été associé au projet, mais l'aurait quitté pour des raisons de calendrier. Les producteurs exécutifs et showrunners McKay et Payne ont déclaré :

Intégrale Le Seigneur des Anneaux (nouvelle traduction) 18,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 18,9€. Après avoir entrepris une vaste recherche mondiale, nous sommes ravis d'enfin révéler le premier groupe de brillants interprètes qui participera à la série d'Amazon Le Seigneur des Anneaux. Ces femmes et hommes au talent exceptionnel sont plus que nos acteurs : ce sont les nouveaux membres d'une famille créative en constante expansion qui travaille sans relâche pour redonner vie à la Terre du Milieu, pour les fans et le public du monde entier.

Aucun grand nom, beaucoup de jeunes et peu d'acteurs confirmés, voilà ce qui composera le casting de cette série dans La Terre du Milieu, même si d'autres rôles clés doivent encore être définis. L'équipe est déjà en Nouvelle-Zélande en vue de la préparation du tournage, alors que le projet n'a pas encore de période de sortie officielle.