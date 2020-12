Le Seigneur des Anneaux : 20 nouveaux acteurs confirmés pour la série Amazon Prime Video, découvrez leurs visages

La série dans l'univers du Seigneur des Anneaux par Amazon Prime Video est assurément l'un des projets les plus ambitieux et les plus attendus par les amoureux du 7e art. Le service de vidéo à la demande a en effet investi beaucoup d'argent dans ce feuilleton, les rumeurs évoquant un budget d'un milliard de dollars pour 5 saisons. Il profitera logiquement de showrunners et d'une équipe technique de renom, au contraire de son casting, majoritairement composé de figures peu connues.



Une première vague d'acteurs principaux sans grand nom avait été dévoilée, et voilà qu'une deuxième vient d'être confirmée en exclusivité par le site de fan TheOneRing, avec encore moins de célébrités au rendez-vous. Vous ne les connaissez sûrement pas, et ils s'appellent Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani. Une partie vient de Nouvelle-Zélande, les autres des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Australie.

Les visages des 20 comédiens sont regroupés dans l'image ci-dessus, et si vous voulez découvrir davantage leurs parcours et les petits rôles qui les ont amenés à être découverts, TheOneRing propose de courtes biographies de chacun en anglais. Les showrunners et producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay ont sinon déclaré :

Le monde créé par J.R.R. Tolkien est épique, diversifié et plein de passion. Ces artistes extraordinairement talentueux, originaires du monde entier, représentent le point culminant d'une recherche de plusieurs années pour trouver des comédiens brillants et uniques pour redonner vie à ce monde. La distribution internationale de la série Le Seigneur des anneaux d'Amazon est plus qu'un simple casting. C'est une famille. Nous sommes ravis d'accueillir chacun d'entre eux en Terre du Milieu.

Cela porte donc à 35 le nombre d'acteurs officialisés pour le projet, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman ayant déjà été confirmés par le passé. Une série avec autant de comédiens nommés et mis en avant lors du tournage en cours en Nouvelle-Zélande, c'est rare, et cela témoigne des aspirations de Prime Video. Pour patienter jusqu'aux premières images ou aux révélations sur le fond du scénario, vous pouvez vous refaire la trilogie Le Seigneur des Anneaux, vendue en Blu-ray version longue pour 24,99 € par Amazon.fr.

