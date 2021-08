Le Seigneur des Anneaux : la saison 2 ne sera pas tournée en Nouvelle-Zélande, une première pour la franchise

L'année prochaine, Amazon Prime Video diffusera la première saison de sa série dans l'univers du Seigneur des Anneaux, prenant place au Second Âge. Le tournage s'est terminé il y a quelques semaines en Nouvelle-Zélande, c'est d'ailleurs là que sera terminée la post-production jusqu'en juin prochain. Mais après ça, adieu le pays des kiwis.

Albert Cheng, COO et codirecteur de la télévision pour Amazon Studios, a en effet annoncé que la préproduction et le tournage de la saison 2 de la série se fera au Royaume-Uni, délaissant donc la Nouvelle-Zélande et mettant un terme à un contrat avec le pays, qui était ravi de l'engouement touristique à la sortie de chaque œuvre inspirée des livres de J.R.R. Tolkien. Variety rappelle que la firme tourne déjà au Royaume-Uni ses séries Anansi Boys et Good Omens, la délocalisation de celle-ci n'est donc que peu surprenante, la faute sans doute à une organisation compliquée avec le COVID-19. Albert Cheng déclare :

Alors que nous cherchons à délocaliser la production au Royaume-Uni, nous n'avons pas l'intention de poursuivre activement l'augmentation financière de 5 % du protocole d'accord de la saison 1 avec le gouvernement néo-zélandais ou de préserver les termes de cet accord, mais nous nous en remettons respectueusement à nos partenaires et resterons dans consultation étroite avec eux sur les prochaines étapes.

Vernon Sanders, vice-président et codirecteur de la télévision pour Amazon Studios, rajoute :

Nous tenons à remercier le peuple et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour leur hospitalité et leur dévouement et pour avoir fourni à la série Le Seigneur des Anneaux un endroit incroyable pour commencer ce voyage épique. Nous sommes reconnaissants à la Commission néo-zélandaise du film, au ministère des Affaires, de l'Innovation et de l'Emploi, à Tourism New Zealand, à Auckland Unlimited et à d'autres pour leur formidable collaboration qui a soutenu le secteur cinématographique néo-zélandais et l'économie locale pendant la production de la première saison.

La Terre du Milieu est intimement liée à la Nouvelle-Zélande, du côté du cinéma du moins, Peter Jackson avait en effet choisi ce pays pour tourner les scènes de ses trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Elijah Wood, acteur incarnant Frodon dans ces films, s'est d'ailleurs désolé de cette décision sur les réseaux sociaux, rappelant qu'il avait tout de même déjà tourné des scènes au Royaume-Uni pour Le Hobbit, mais en intérieur uniquement. Les fans eux aussi ont exprimé leur mécontentement, la franchise étant connue pour ses magnifiques paysages en prises de vue réelles, espérons que le Royaume-Uni abrite des décors aussi dépaysants pour le spectateur.

Quoi qu'il en soit, la saison 1 de la série Le Seigneur des Anneaux a bien été tournée en Nouvelle-Zélande, elle sera diffusée à partir du 2 septembre 2022, exclusivement sur Amazon Prime Video, l'abonnement coûtant 49 € par an.