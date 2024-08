Amazon Prime Gaming : des jeux Le Seigneur des Anneaux offerts à l'occasion du lancement de la saison 2 des Anneaux du Pouvoir

Ce jeudi sont sortis sur Amazon Prime Video les trois premiers épisodes de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, dont la diffusion va se poursuivre au rythme d'un par semaine jusqu'au 3 octobre. Une bonne manière pour la plateforme d'attirer les spectateurs durant au moins un mois voire plus selon leur capacité à patienter quelques jours ou non pour les regarder. Pour célébrer ce lancement et donner envie de s'intéresser à la série, ce sont deux jeux dans l'univers de Tolkien qui sont offerts du côté de Prime Gaming.

Il est donc possible de récupérer LEGO Le Seigneur des Anneaux et La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor dans sa déclinaison GOTY. La suite de ce dernier, L'Ombre de la Guerre, est elle accessible via Amazon Luna, ce qui est mieux que rien. Vous pouvez les récupérer sur la page dédiée. Les offres pour le mois de septembre n'ont elles pas encore été dévoilées, sans doute d'ici quelques jours.

JEUX GRATUITS AVEC PRIME Maintenant disponible - La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor - Édition Game of the Year (GOG Code) - Cet opus de la Terre du Milieu invite les joueurs à combattre en Mordor pour découvrir la vérité sur l'esprit qui les anime, à découvrir les origines des anneaux de pouvoir, à construire leur légende et à affronter le mal de Sauron. Important : La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor n'est pas disponible au Japon et en Corée du Sud. Les offres Prime Gaming peuvent varier d'une région à l'autre. Consultez primegaming.com pour plus de détails. Maintenant disponible - LEGO Le Seigneur des Anneaux (GOG Code) - Inspiré de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, LEGO Le Seigneur des Anneaux reprend les scénarios originaux du Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours et Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi, entraînant les joueurs à travers les évènements de l'histoire épique revisités avec l'humour et la richesse des jeux LEGO. JEU JOUABLE GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre - Dans cet opus les joueurs pourront découvrir un monde ouvert épique animé par le système Nemesis, maintes fois récompensé. Ils devront forger un nouvel anneau de pouvoir, conquérir des forteresses lors de batailles massives et dominer le Mordor avec leur armée d'orcs.

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.

