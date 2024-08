The Lord of the Rings: Return to Moria daté sur Xbox et Steam avec une Golden Update

La sortie de The Lord of the Rings: Return to Moria sur toutes les plateformes aura été compliqué. D'abord sorti en octobre 2024 sur PC, exclusivement via l'Epic Games Store, le jeu de survie dans la cité souterraine des Nains, puis une version PlayStation 5 a vu le jour en décembre. La version Xbox Series X|S se fait toujours attendre, elle doit arriver d'ici la fin de l'année avec une mise à jour rajoutant du cross-play.

L'éditeur North Beach Games et le développeur Free Range Games sont de retour aujourd'hui pour annoncer que la date de sortie de The Lord of the Rings: Return to Moria est fixée au 27 août 2024 sur Steam et Xbox Series X|S, au prix réduit de 19,99 $ pendant une courte période après son lancement. À cette même date, les studios publieront sur toutes les plateformes la Golden Update, une mise à jour qui introduira la version 1.0 du mode bac à sable pour tout le monde, du cross-play entre les versions PC, PS5 et Xbox Series X|S, de nouvelles armes et armures, de nouveaux éléments de construction et de décoration, la possibilité de mettre le jeu en pause en solo, de la musique d'ambiance, des niveaux de difficulté ou encore la correction de bugs et diverses améliorations.

The Lord of the Rings: Return to Moria sera donc enfin complet et disponible pour tous les joueurs. Vous pouvez retrouver le titre en boîte à 29,99 € sur Amazon.