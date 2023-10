Lord of the Rings: Return to Moria, une superbe surprise pour les fans du Seigneur des Anneaux

L'éditeur North Beach Games et le développeur Free Range Games restent assez discrets concernant The Lord of the Rings: Return to Moria, et pourtant, le jeu de survie coopératif dans la mine de la Terre du Milieu sortira le mois prochain. Les studios passent donc la seconde, dévoilant la cinématique d'introduction :

Les fans de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson auront déjà reconnu la voix qui résonne dans cette vidéo. Les développeurs ont fait appel à John Rhys-Davies pour reprendre son rôle de Gimli dans The Lord of the Rings: Return to Moria. L'acteur sera par ailleurs présent lors d'un stream ce 17 octobre sur la chaîne YouTube de Nerd of the Rings, pour le Durin's Day, afin de discuter de sa collaboration dans le jeu.

La date de sortie de The Lord of the Rings: Return to Moria est toujours fixée au 24 octobre 2023 sur PC et PlayStation 5, tandis que la version Xbox Series X|S arrivera en début d'année prochaine. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.